Unfall auf der Theodor–Heuss–Allee mit rund 11.000 Euro Blechschaden

Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, auf der Theodor–Heuss–Allee ereignet hat. Davon berichtet die Polizei.

Ein 77–Jähriger fuhr mit einem VW Eos auf dem rechten Fahrstreifen der Theodor–Heuss–Allee in Richtung Aesculap–Platz. Aufgrund einer Baustelle wechselte der Mann von der rechten auf die linke Fahrspur und touchiert dabei einen bereits dort fahrenden 69–jährigen Fahrer eines Sattelzuges. Bei dem Unfall verletzte sich niemand.

Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An diesem entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, an der Sattelzugmaschine der Marke Daimler–Benz in Höhe von rund 1000 Euro.