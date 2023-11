Tuttlingen

Unfall an der Einmündung der Finkenstraße auf die Neuhauser Straße fordert 7000 Euro Schaden

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Rund 7000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen hat ein Unfall gefordert, der sich am Donnerstag an der Einmündung der Finkenstraße auf die Neuhauser Straße ereignet hat.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 11:19 Von: sz