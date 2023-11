Tuttlingen

Unfall am Kreisverkehr Aesculap-Platz mit 8000 Euro Schaden

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 8000 Euro ist es am Sonntag, gegen 17. 40 Uhr, am Kreisverkehr Aesculap-Platz gekommen.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 14:33 Von: sz