Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag, im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr, auf der Bahnhofstraße eine Sachbeschädigung begangen. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte zerkratzte eine Fahrzeugtür eines auf Höhe der Hausnummer 89 abgestellten blauen Mercedes und richtete einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe damit an. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461/9410, entgegen.