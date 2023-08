Tuttlingen

Unbekannter beschmiert Gehweg

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter den Gehweg im Bereich einer Baustelle in der Kanalstraße mit einer stark haftenden Flüssigkeit beschmiert und so Reinigungskosten von knapp 1000 Euro verursacht. Die Stadt muss nun den Gehweg mit erheblichem Aufwand wieder instand setzen, wie es in einer Mitteilung der Polizei Tuttlingen heißt.

Veröffentlicht: 23.08.2023, 13:10 Von: sz