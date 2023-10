Unbekannte stehlen Auto in Tuttlingen

Die Polizei am Mittwochabend eine Anzeige wegen Autodiebstahls aufnehmen in der Bodenseestraße in Tuttlingen aufnehmen. Unbekannte klauten im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch, 20.30 Uhr, einen blauen Renault Clio, der in einer unverschlossenen Tiefgarage abgestellt war. Am Auto befanden sich das Kennzeichen „TUT-NR 712“. Der Zeitwert des Fahrzeugs ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Autos machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07461/9410 bei der Polizei Tuttlingen zu melden.