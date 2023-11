Nanu ‐ was ist das denn? Arg verdreckt, mit Gras und Erde verschmiert, steht er da. Darauf ein Zettel: „Ich bin der gerettete E-Scooter!“

Am Wochenende war ein Roller des Verleihsystems Zeus Scooters in die Donau geworfen worden. Nun tauchte er wieder auf: vor der Redaktion des Gränzboten. Und mit einem Schreiben versehen.

Durch das Hochwasser der Donau war eine Bergung nicht ungefährlich. (Foto: Ingeborg Wagner )

Tagelang im Fluss gelegen

Eigentlich wollten die Mitarbeiter von Zeus Scooters den versenkten Roller am Mittwoch aus der Donau ziehen. Mit einem schweren Magneten. „Da war einer schneller, als wir agieren konnten“, meint Nico Reitemeier vom Bereich Kundenbindung bei Zeus dazu.

Seine Kollegen sind neben Tuttlingen auch für Donaueschingen zuständig und waren die letzten Tage dort gebunden. Deshalb seien sie nicht früher dazugekommen.

So lauten die Forderungen. (Foto: Dorothea Hecht )

Schwarzer Filzer auf grünem Grund

Jemand anderes ist ihnen zuvorgekommen. Er hat die Rettungsaktion mit Forderungen verbunden. Auf dem grünen Zettel, der auf dem Roller klebt, steht mit schwarzem Filzstift: „Über mein Unglück ist ja groß berichtet worden.“

Der gerettete Roller wird nun durchgecheckt. (Foto: Ingeborg Wagner )

Für die kommende Berichterstattung fordert er, dass Arbeitskraft und Magnete gespart werden. Und stattdessen „eine Belohnung von 100 kg Zucker und Mehl für den Tafelladen in TUT. Darf auch mehr sein!“

Das ist die Antwort darauf

Die geforderten Naturalien werden es nicht sein, aber 500 Euro, erklärt Reitemeier. Das reicht, um mehr als das Doppelte zu kaufen. Zeus Scooters unterhalte sogenannte „Give-Back-Programme“.

Der Ansturm bei der Tafel ist groß. Durch Spenden können die Verantwortlichen Waren zukaufen. (Foto: Ingeborg Wagner )

Das sind Spendentöpfe, die in jene Städte ausgeschüttet werden, in denen das Unternehmen vertreten ist. Durch diesen kleinen Anstoß ist jetzt Tuttlingen dran, die Unterstützung kommt in Form eines Schecks der Tafel zugute. Intern sei das schon abgeklärt.

Grundlage für ein schönes Fest

Jürgen Hau, Leiter der Kreisdiakonie Tuttlingen, die den Tafelladen in der Uhlandstraße betreibt, freut das sehr. Gerade in der Vorweihnachtszeit sei eine Unterstützung ganz wichtig. „Die Nachfrage im Tafelladen ist groß“, sagt er.

Deshalb werden Waren, die es übers Jahr nicht gibt und aus anderen Gründen Mangel sind, zugekauft, um möglichst allen Kunden ein schönes Fest zu ermöglichen.

Wenn das mal nicht traurig ist

Zurück zum Schicksal des abgetauchten E-Scooters: Nun wird überprüft, in welchem Zustand er ist und ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt. Wenn nicht, kann er immer noch als Ersatz-Reparaturset für andere E-Roller der Flotte herhalten, meint Reitemeier. Wenn das mal nicht traurig ist....