Tuttlingen

Unbekannte durchwühlen Wohnung

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte Täter sind am Montagabend, etwa im Zeitraum von 19 Uhr bis 20 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Oberamteistraße und Honbergstraße eingedrungen und haben darin alles durchwühlt.

Veröffentlicht: 05.09.2023, 14:02 Von: sz