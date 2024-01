Am 5. Februar gehen in der Postbank und Post an der Wilhelmstraße 1 die Lichter aus. Beide ziehen um und sind künftig ein paar Meter weiter an der Bahnhofstraße zu finden. Damit endet eine rund 130-jährige Geschichte.

Niemand, der in Tuttlingen lebt, kennt es anders: Zeitlebens befand sich im Gebäude Ecke Wilhelm-/Weimarstraße die Post. Wer sich an etwas anderes erinnert, müsste vor dem Jahr 1895 geboren sein: Damals zog die Post in das dort eigens gebaute neue Postamt ein. Es war ein stattlicher Bau, der nur der Post gehörte. Eine große Kuppel an der Ecke hin zum Poststeg zierte das Gebäude, die jedoch irgendwann in den späten 1960er-/frühen 1970er-Jahren Umbauarbeiten zum Opfer fiel.

Platz reichte bald nicht mehr aus

Bis zum Jahr 1928 blieb der Standort in Tuttlingen das „Postamt 1“. Acht Jahre zuvor war das Gebäude bereits um einen Flügel verlängert worden, um Platz für getrennte Räume für Briefe und Pakete zu schaffen. Und obwohl die Post zwischendurch auch in der Bahnhofstraße zusätzlich Räumlichkeiten bezogen hatte, reichte der Platz bald nicht mehr aus.

So wurde 1928 an der Weimarstraße, dort wo sich heute die „Kita Alte Post“ der Firma Aescualp befindet, ein weiteres Postamt gebaut. Dieses wurde fortan das „Postamt 1“, während der Standort an der Wilhelm-/Weimarstraße die Bezeichnung „Postamt 2“ erhielt. Dort gab es nun nur noch Annahmeschalter.

So das Postgebäude an der Ecke Wilhelm-/Weimarstraße einst aus. Die große Kuppel fiel späteren Umbauarbeiten zum Opfer (Foto: Heimatblätter Tuttlingen )

Nach mehr als einem Jahrhundert steht nun Anfang Februar erneut eine neue Epoche an. Bereits seit Monaten wird im Gebäude der Deutschen Bank an der Bahnhofstraße fleißig umgebaut. Hintergrund ist, dass die Postbank seit Mai 2020 zur Deutschen Bank AG gehört. Nach und nach wird die Fusion nun vollzogen - räumlich bringt sie für Tuttlingen den Zusammenschluss unter einem gemeinsamen Dach mit sich.

Das Innere ist noch verhüllt

Die Deutsche Bank-Filiale, die bislang im Erdgeschoss war, ist bereits im Herbst in den ersten Stock umgezogen. Ins Erdgeschoss ziehen Post und Postbank ein. Während am Gebäude außen bereits die bekannten gelben Schilder prangen, sind die Glasfronten im Inneren noch verhüllt. Wer zwischen den Lücken hinein späht, kann jedoch erkennen, dass der Umbau fast vollendet ist. Offiziell losgehen wird es dort am Mittwoch, 7. Februar.

Die Post-Schilder hängen schon. (Foto: Sabine Krauss )

Für die Kunden der Post und der beiden Banken soll sich außer dem neuen Standort nichts ändern. Wie Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Deutschen Bank, versichert, sollen alle Serviceangebote und Dienste erhalten bleiben. Auch die Mitarbeiter seien weiterhin die selben. Neues gibt es lediglich im Bereich der Automaten: Der SB-Bereich, der sich gleich am Eingang befindet, wird künftig von den Kunden beider Banken gemeinsam genutzt - die der Deutschen Bank und die der Postbank. Die Kundenberatung und -betreuung finde aber weiterhin getrennt statt, so der Pressesprecher.

Post zog in Tuttlingen schon mehrmals um

Ein weiterer Blick in die Historie zeigt: Es ist nicht der erste Umzug der Post in Tuttlingen. So befanden sich die Räumlichkeiten der Post nach dem Stadtbrand Anfang des 19. Jahrhunderts zunächst im Gasthof zur Post am Marktplatz - dort, wo heute die Kreissparkasse steht. Wie den Tuttlinger Heimatblättern zu entnehmen ist, wurde es dort jedoch für die Dreierkonstellation Gaststätte, Hotel und Post zu eng.

So zog die Post im Jahr 1878 um - und zwar als Mieter in ein Gebäude, auf dessen Grundstück sich heute die Volksbank befindet. 16 Jahre später stand der nächste Umzug an: Das Haus wurde im Jahr 1894 an die Handwerkerbank verkauft, die Post erhielt eine Kündigung. So kam es schließlich dazu, dass an der Ecke Wilhelm-/Weimarstraße ein neues Postgebäude gebaut wurde.

Neuer Mieter wird gesucht

Wie es dort nun künftig weitergeht, ist momentan noch unklar. Das Gebäude ist in privater Hand und an mehrere Mieter von Wohnungen und Büroflächen vergeben. Mit der Vermietung der bisherigen Posträume ist eine externe Immobilienfirma beauftragt. Sie hat auf der Internetplattform Immoscout eine Anzeige geschaltet. „Es gibt Interessenten, aber es steht noch nichts konkretes fest“, sagt Melissa Caruso von mbjung Immobilien.