Kostenlos in der Tuttlinger Innenstadt parken? Das ist eigentlich nur auf dem Donauspitz noch möglich. Eine Ausnahme gab es in den vergangenen Tagen dann doch. Auch wenn diese wohl nur die wenigsten mitbekommen haben. Seit dem Jahreswechsel waren zahlreiche Parkautomaten abgestellt.

Defekt? Abgeschaltet!

Das Holzstück im Ausgabeschacht für Parkscheine ist etwas irreführend. Dort steht in roter Schrift „defekt“. Aber wirklich kaputt sind die Parkautomaten in der Innenstadt nicht. Sie sind abgeschaltet. Dazu sagt Arno Specht, Pressesprecher der Stadt Tuttlingen: „Die Automaten wurden als Schutz vor Silvester-Vandalismus außer Betrieb genommen und teils auch abgedeckt.“

Angst vor Schäden

Wie hoch der Einnahme-Ausfall durch die entgangenen Parkgebühren war, ließe sich nicht beziffern, meint Specht. Es habe in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle gegeben, in denen die Automaten mutwillig mit Böllern beschädigt wurden. „Der Schaden ist in solchen Fällen deutlich höher als die entgangenen Einnahmen an Parkgebühren.“

Wer kein Ticket ziehen kann, sollte das beachten

Mit Beginn dieser Woche sollen die Parkautomaten aber wieder in den Betrieb sein. Sollte es bei einem nicht der Fall sein: Glück gehabt. Hemmungsloses Dauerabstellen ist damit aber nicht legitimiert.

„Für Autofahrer gilt hier das gleiche wie immer, wenn Parkautomaten vorhanden, aber nicht in Betrieb sind: Sie müssen eine Parkscheibe auslegen, dann wird - sofern die maximal zulässige Parkdauer nicht überschritten ist - auch kein Knöllchen verhängt“, sagt Specht.