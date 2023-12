Jetzt also doch: Tuttlingen schafft die unechte Teilortswahl ab. Heißt: Die Ortsteile Möhringen, Nendingen, Eßlingen und auch die Kernstadt haben bald keine garantierten Sitze mehr im Gemeinderat. Stichtag ist die Kommunalwahl am 9. Juni 2024. Dass der Gemeinderat am Montag zu dieser Entscheidung kam, ist durchaus überraschend.

Erster Vorschlag abgelehnt

Es fing schon im Juli an. Die Stadtverwaltung schlug vor, die unechte Teilortswahl abzuschaffen. Der Grund: Es gab Bedenken, ob sie bei einer Klage Bestand hätte. Denn die Verteilung der Sitze im Gemeinderat ist nicht proportional zur Anzahl der Einwohner der jeweiligen Ortsteile. Bisher hatte Möhringen fünf, Nendingen drei, Eßlingen einen und die Tuttlinger Kernstadt 23 Sitze. Vor allem das kleine Eßlingen mit seinen 380 Einwohnern ist deutlich überrepräsentiert.

Einleuchtend, fand man in Eßlingen und plädierte für die Abschaffung. Möhringen und Nendingen dagegen wollten ihre garantierten Sitze beibehalten und stimmten in den Ortschaftsräten gegen die Abschaffung der unechten Teilortswahl. Letzterer Auffassung folgte auch der Gemeinderat mehrheitlich.

Neuer Antrag im Herbst

Die LBU fand danach allerdings, dass es keine echte Wahl gegeben hätte, und beantragte im Herbst eine Alternative: Möhringen und Eßlingen sollten einen Bezirk bilden und vier Sitze bekommen, Nendingen drei Sitze, die Kernstadt den Rest. Hans-Martin Schwarz befand das als „möglichst rechtssicher“, Oberbürgermeister Michael Beck eher als „ein bisschen weniger rechtswidrig“.

Eine Mehrheit bekam der Antrag nicht. Susanne Hein (SPD) etwa wollte „nicht rumdoktern: Zweimal geflickt ist auch nicht besser“. Und Joachim Klüppel sah wie viele andere CDUler „nur eine echte Möglichkeit: abschaffen“.

Abschaffen - diese Option stellte OB Beck dann nochmal zur Wahl. Weil damit eine Änderung der Hauptsatzung des Gemeinderats einherging, war für den Beschluss eine qualifizierte Mehrheit von 20 Stimmen nötig. Hände gingen hoch und runter, bei den Freien Wähler herrschte offenbar Unklarheit, worüber sie denn nun abstimmten. Den Überblick zu behalten gestaltete sich schwierig, am Ende zählten die Verwaltungsmitarbeiter 23 Stimmen für die Abschaffung, zehn dagegen und eine Enthaltung.

Ortschaftsräte bleiben

Die unechte Teilortswahl ist damit Geschichte. Für einige Kandidatinnen und Kandidaten aus den drei außenliegenden Ortsteilen dürfte es nun schwieriger werden, in den Gemeinderat einzuziehen, weil sie mehr Stimmen benötigen als bisher. Unberührt von der Entscheidung sind die Ortschaftsräte in Möhringen, Nendingen und Eßlingen sowie die Ortsvorsteher. Sie sollen weiterhin bestehen bleiben.