Das ungute Gefühl in der Magengegend meldet sich nur kurz. Der Test, ob der Beruf eines Redakteurs durch die digitale Transformation von Maschinen übernommen werden kann, fällt schnell und negativ aus ‐ für die Maschine. Dies ist bei vielen anderen Jobs im Landkreis Tuttlingen anders.

In keiner Region in Baden-Württemberg ist der Anteil an Jobs, die sich in Zukunft durch Maschineneinsatz grundlegend verändern können, größer. Sorgen, um einen Arbeitsplatz muss sich dennoch keiner machen, im Gegenteil.

Mit Abbau von Arbeitsplätzen ist nicht zu rechnen

Digitalisierung, Transformation: Es sind Schlagworte, die Menschen Sorgen um ihre Arbeitsplätze bereiten und Zukunftsängste schüren. Das muss nicht sein, meint Rüdiger Wapler. „Berufe verschwinden nicht, sie wandeln sich und entwickeln sich neu“, sagte der Mitarbeiter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) nun in Tuttlingen.

Es wird eine höhere Dynamik in den Unternehmen bei Einstellungen und Abgängen geben. Rüdiger Walper

„Die Digitalisierung führt nicht zum Personalabbau. Da sehe ich keinen Zusammenhang. Es wird aber eine höhere Dynamik in den Unternehmen bei Einstellungen und Abgängen geben“, sagte Wapler, der im Sparkassenforum über den digitalen Wandel in den Berufen im Landkreis Tuttlingen sprach.

Tuttlingen liegt bei Transformation deutlich über Landesschnitt

Mit 53,6 Prozent ist der Anteil an Berufen mit hohem Veränderungspotential nirgendwo im Land so hoch wie in Tuttlingen. Zum Vergleich: Der Landesschnitt liegt bei 36,8 Prozent, Heidelberg hat einen Wert von 23,1 Prozent.

Dies, so Wapler, liege an der „extrem hohen Wirtschaftsleistung“ im Landkreis durch das verarbeitende Gewerbe. „Da gibt es eben auch viele marktreife Technologien“, erklärt der Wissenschaftler, die Menschen in gewissen Tätigkeiten ersetzen können.

Die Substituierbarkeit heißt nicht, dass Arbeitsplätze dann auch wegfallen. Sie verändern sich vielmehr in den Inhalten. Stefan Bär

Dies hat das IAB in den vergangenen zehn Jahren fortlaufend untersucht. Dabei wurden Berufstätige gebeten, mehrere für ihren Job typische Tätigkeiten zu nennen. Anschließend wurde überprüft, ob diese auch von Maschinen erledigt werden können.

Ist dies in zwei oder mehr Bereichen möglich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Arbeit in diesem Bereich künftig verändert. „Die Substituierbarkeit heißt nicht, dass Arbeitsplätze dann auch wegfallen. Sie verändern sich vielmehr in den Inhalten. Da ist dann ein hohes Maß an Fortbildung nötig“, erklärte Landrat Stefan Bär.

Zukünftige Stellen werden eher besser bezahlt

Trotz des hohen Wandlungspotentials, so Wapler, werde es perspektivisch eher zu einem Arbeitsplatzaufbau kommen. Beim „Blick in die Kristallkugel“ prophezeite er zwischen 2021 und 2040 für Baden-Württemberg ein Plus von rund 200.000 Arbeitsplätzen.

„Wir schaffen in Zukunft eher teure Stellen“, mutmaßte Markus Waizenegger, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Tuttlingen. „Ich finde, die Digitalisierung ist eine große Chance.“

Was derjenige gestern gemacht hat, ist nicht das, was er in ein paar Wochen machen wird. Rüdiger Walper

Die Mitarbeiter würden um Aufgaben entlastet, die auch anders erledigt werden können. Generell müsse man die Menschen für die Transformation öffnen. Dies sei ein sehr wichtiges Thema für den Wohlstand in der Region. Zumal: „Das Thema Demografie kommt auf uns zu. Da stehen wir erst am Anfang.“

Auch Wapler betonte die Notwendigkeit, die Transformation anzunehmen. Während im Helferbereich die Wandelbarkeit eher rückläufig sei, müssten vor allem die Fachkräfte und Spezialisten ‐ nach erfolgreicher Lehre oder Bachelorstudium ‐ sich an andere Aufgaben gewöhnen.

„Die Anforderungen an die Belegschaft steigen. Die Mitarbeiter brauchen neueste Kenntnisse. Und was derjenige gestern gemacht hat, ist nicht das, was er in ein paar Wochen machen wird“, so Wapler, der die Zeit, die ein Unternehmen den Mitarbeitern für Weiterbildungen einräumt, als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine kluge Personalpolitik nennt.

Arbeitsagentur mahnt: Dringend fortbilden

In die Kerbe schlug auch Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen.

„Ein Wachstum bei den inländischen Arbeitskräften ist nicht zu erwarten. Also müssen wir die jetzt beschäftigten Mitarbeiter weiter qualifizieren.“ So könne die Transformation am Arbeitsplatz für den Mitarbeiter erfolgreich gelingen und sich die Unternehmen zukunftsfähig aufstellen.

Allerdings würde die Chance in der Region noch zu oft ausgelassen. Im gesamten Arbeitsagenturbezirk, zu dem auch der Landkreis Tuttlingen zählt, waren in diesem Jahr bisher erst 320 Mal der Zuschuss zur beruflichen Qualifizierung beantragt worden. Mit einem Volumen von fünf Millionen Euro. „Dabei gibt es da finanziell keine Deckelung“, sagte Scholz. Aber in Zukunft eine Notwendigkeit.

Wie hoch ist der Automatisierungsgrad bei ihren Job?

Wie könnte die Arbeit in meinem jetzigen Beruf in Zukunft erledigt werden? Der Job-Futuromat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kann darüber Auskunft geben.

+++ Hier können Sie den Test selbst machen +++

Wir haben ihn für einige Berufe schon mal für Sie getestet.

Zerspanungsmechaniker Automatisierungsgrad: 92 Prozent; elf der zwölf angegebenen Kerntätigkeiten sind automatisierbar



Was kann eine Maschine übernehmen: Maschinen- und Anlageneinrichtung, Maschinen- und Anlagenführung bzw. bedienung, Arbeit nach Zeichnung, Messen/Prüfen, Automatendrehen, Automatenfräsen, Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Zerspanungstechnik



Was kann eine Maschine nicht übernehmen: CNC-Kenntnisse, CNC-Programmieren

Chirurgiemechaniker Automatisierungsgrad: 100 Prozent; sieben der sieben angegebenen Kerntätigkeiten sind automatisierbar



Was kann eine Maschine übernehmen: Oberflächen behandeln/veredeln, Polieren, Arbeit nach Zeichnung, Wärmebehandlung von Metall, Messen/Prüfen, Instrumententechnik, Schneidewerkzeuge/Schneidwaren



Was kann eine Maschine nicht übernehmen: ‐

Einzelhandelskaufmann Automatisierungsgrad: 75 Prozent; sechs der acht angegebenen Kerntätigkeiten sind automatisierbar



Was kann eine Maschine übernehmen: Warenauszeichnung, Einkauf/Beschaffung, Abrechnung, Kassieren, Verkauf, Warenannahme/Wareneingangskontrolle



Was kann eine Maschine nicht übernehmen: Kundenberatung bzw. -betreuung, Warenpräsentation

Erzieher Automatisierungsgrad: 0 Prozent; keine der acht angegebenen Kerntätigkeiten ist automatisierbar



Was kann eine Maschine übernehmen: ‐

Was kann eine Maschine nicht übernehmen: Elternarbeit, Freizeitgestaltung, Erziehung, Frühförderung, Gruppenarbeit, Vorschularbeit bzw. ‐ erziehung, Offene Ganztagsgrundschularbeit, Genderkompetenz

Redakteur Automatisierungsgrad: 17 Prozent; elf der sechs angegebenen Kerntätigkeiten ist automatisierbar



Was kann eine Maschine übernehmen: Informationsbeschaffung



Was kann eine Maschine nicht übernehmen: Lektorat, Medienkompetenz, Publizistik/Journalistik, Redaktion, Recherche

Das IAB weist bei dem Test noch daraufhin, dass es „ein Vorteil sein (kann), wenn Roboter Ihnen schwere oder monotone Arbeit abnehmen.Ob Ihr (...) Beruf tatsächlich automatisiert wird, ist damit nicht gesagt. Menschliche Arbeit kann zum Beispiel flexibler, wirtschaftlicher oder von besserer Qualität sein.“

Bei den IAB-Zahlen handelt es sich um eine „rein technische Studie“, sagt Rüdiger Wapler, Mitarbeiter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Diese ist 2013 im Dreijahresrhythmus aktualisiert worden. Die Aussage der Studie sei nicht marktwirtschaftlich zu begreifen, ob es sich lohne oder Sinn mache, Tätigkeiten künftig von Maschinen statt von Menschen ausführen zu lassen. Aufgrund der Corona-Pandemie erwarte man nun aber erst Anfang 2024 neue Zahlen. Die Anzahl der Beschäftigten im Landkreis Tuttlingen, die in einem Beruf mit hohen Substituierungspotenzial arbeiten, ist seit Beginn der Studie stetig und stark gestiegen: von 18900 (2013: 32 Prozent) über 27100 (43 Prozent) auf 36400 (54 Prozent).