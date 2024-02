Sind das Kandidaten für den Gemeinderat, sucht die Polizei nach Verbrechern oder wird hier in irgendeiner Form protestiert - warum jedenfalls hängen plötzlich dutzende Gesichter auf großflächigen Postern in der Tuttlinger Innenstadt? Manch ein Passant wundert sich, wenn er über den Marktplatz oder vorbei an der städtischen Galerie läuft. Stehen bleiben muss dabei fast jeder, denn: Welche der abgebildeten Personen kennt man vielleicht sogar persönlich?

Autorin: Sabine Krauss Autorin: Sabine Krauss

Aber nein, die großflächigen Poster haben weder mit einer Wahl, einem Protest oder mit der Polizei zu tun. Es ist das Foto-Kunst-Projekt des Streetart-Künstlers JR. Er porträtiert seit mehreren Jahren Menschen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt in ihrem alltäglichen Leben, druckt die Bilder großformatig aus und klebt sie an nahegelegenen öffentlichen Plätzen auf - von den Slums in Brasilien bis zu den Straßen von New York.

Zwei Tuttlinger waren sofort dabei

In Tuttlingen bildet die Aktion zwischen dem Marktplatz und der Galerie der Stadt den Auftakt zu einem Höhepunkt des diesjährigen Galerieprogramms: Einer Ausstellung, die das Werk des berühmten Künstlerpaars Christo und Jeanne-Claude zeigt und mit dem von JR in einen Zusammenhang bringt.

Toll sieht das aus, es zeigt, wie vielfältig unsere Stadt ist. Nico Kurtz

Wer mitmachen wollte, konnte sich am Freitag dafür fotografieren lassen. Auch die beiden Tuttlinger Gustav Mattheiß und Nico Kurtz waren dabei. Als sie unabhängig davon hörten, war beiden sofort klar: „Da mach’ ich mit, das ist eine tolle Aktion.“ „Ich habe mich am Tag davor schon gewundert was los ist“, erzählt Nico Kurtz, wie er das Aufstellen der Wände rund um den Brunnen beobachtet habe.

Passanten beobachten alles

„Toll sieht das aus, es zeigt, wie vielfältig unsere Stadt ist“, ist er vom Ergebnis begeistert. Die beiden jungen Männer mussten vor dem fahrbaren Fotoautomaten allerdings einige Minuten warten - der Andrang war groß. Ebenfalls groß fiel das Interesse der Passanten aus, die am Marktplatz und vor der Galerie beobachteten, wie die druckfrischen Poster aufgeklebt wurden.

Empfohlene Artikel Tuttlingen Christo und JR sind in der Tuttlinger Galerie zu sehen q Tuttlingen

Übrigens: Die Ausstellung selbst kann bis zum 28. April in der städtischen Galerie besucht werden, jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Gezeigt wird sowohl die Verhüllungsaktionen von Christo und Jeanne-Claude als auch die großflächigen Porträtaktionen an ungewöhnlichen Orten und Architekturen von JR.