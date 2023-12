Für Autofahrer ist die Umleitungszeit beendet: Die Weimarstraße in Tuttlingen ist wieder in beide Richtungen befahrbar. Seit Freitag sind die Zäune abgebaut.

Mehrere Monate war die Weimarstraße wegen der Baustelle am neuen Rathaussteg nur in eine Richtung für Autos befahrbar. Nun soll die Straße die restlichen Wintermonate offen bleiben, teilt die Stadt Tuttlingen in einer Pressemitteilung mit.

Erst wenn im Frühjahr die vorgefertigten Brückenelemente eingebaut werden, wird es nochmal zu Sperrungen kommen - dann aber nur noch für einzelne Tage, heißt es von der Stadt.

Fußgänger werden an der Scala-Brücke mit Hinweis auf die Baustelle weiter umgeleitet.