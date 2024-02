Das Gebäude an der Tuttlinger Kaiserstraße ist recht unscheinbar, von außen könnte es ein normales Wohnhaus sein. Innen jedoch ziehen sich die Räume über ein ganzes Stockwerk, gestützt von alten Holzpfeilern. Von 1938 bis 2023 wurden hier Ärztetaschen gefertigt, von der Rohware bis zum fertigen Produkt. Doch damit ist nun endgültig Schluss.

Die Produktionsräume von Bollmann in Tuttlingen sind so gut wie leergeräumt. (Foto: Dorothea Hecht )

Die Tuttlinger Firma Bollmann ist für ihren Klassiker bekannt: die Arzt-Ledertasche, oben aufklappbar und verschließbar, innen mit stabilen Fächern, wie sie früher jeder Hausarzt hatte.

Wir sind nicht pleite. Arne Thelen

Inzwischen gibt es die Taschen auch aus Kunststoff und als ziehbaren Koffer und noch immer verkaufen sie sich recht gut. Dennoch hat die Firma Ende 2023 ihre Produktion eingestellt. „Wir sind nicht pleite“, betont Geschäftsführer Arne Thelen. „Wir sind aus eigener Entscheidung in die Liquidation gegangen.“

Rohware zu bekommen wurde immer schwieriger

Die Nachfrage nach den hochwertigen Produkten sei zwar nach wie vor da gewesen, „aber die Rohwarenbeschaffung ist unmöglich geworden“, sagt Thelen. Dass die Firma klein ist und eine Sparte bedient, war lange ein Vorteil.

Der Klassiker aus dem Hause Bollmann: Die Tasche für den Hausarzt. (Foto: Dorothea Hecht )

„Bei den kleinen Stückzahlen wollte das in Asien niemand machen“, meint Thelen. Aber als kleine Firma sei es in den vergangenen Jahren immer schwieriger geworden, Einzelteile für die Taschen einzukaufen.

Ein Beispiel, das Thelen nennt: Ein Lieferant für Maulbügel, also der Griff oben an der Tasche, sei in der Corona-Zeit von einer größeren Firma übernommen worden. „Vorher haben wir das Stück für 34 Euro eingekauft. Danach hieß es: Ihr müsst 500 nehmen und zahlt 80 Euro pro Stück. Da hätten wir pro Tasche zehn Euro draufgelegt“, erklärt er.

Gemeinsame Entscheidung aufzuhören

Bevor das Unternehmen in die roten Zahlen gerutscht wäre, habe er deshalb vergangenes Jahr mit seinen verbliebenen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entschieden, dass zum 30. November 2023 Schluss sein würde. Die Täschner, Näher und Stepperinnen seien alle anderswo untergekommen, sagt Thelen. Mit zwei Angestellten regle er nun den Abverkauf bis Ende April und die Liquidation.

Lang wird es nicht mehr dauern. Ein paar hundert Taschen, in Plastik verpackt, stehen noch in den Regalen im Erdgeschoss und warten auf ihren Verkauf. Die restlichen Räume sind so gut wie leer, das Mietverhältnis ist gekündigt.

Ein paar Regale voller Taschen warten bei Bollmann in Tuttlingen auf ihren Abverkauf. Auch Kunststoffe gibt es noch. (Foto: Dorothea Hecht )

Lederverarbeitung hat Tradition in Tuttlingen. Im 19. Jahrhundert war Tuttlingen eine Gerberstadt, daraus entwickelte sich das Schuhmacherhandwerk und schließlich die Schuhfabriken. In diesem Dunstkreis gründete Heinrich Bollmann 1892 seinen Familienbetrieb. Er war Täschner von Beruf und fertigte Lederartikel und Etuis, passend zu den Produkten den Tuttlinger Hersteller für chirurgische Instrumente.

Vor allem durch die beiden Weltkriege stieg die Nachfrage bei Bollmann, die Firma machte nun auch Sanitätstragen und Arzttaschen. Letztere blieben auch nach dem Krieg das Kerngeschäft für Bollmann. In den 1970er-Jahren übernahm die Familie Trautwein den Betrieb.

Führender Hersteller

Eigenen Angaben zufolge ist Bollmann führender Hersteller für Arzt- und Pflegetaschen, etwa 5000 Artikel pro Jahr lieferte die Firma zuletzt an den Fachhandel aus, etwa eine Million Euro betrug der jährliche Umsatz. Die Taschen haben ihren Preis: Zwischen 150 und 600 Euro kostet eine Bollmann-Tasche.

Bollmann ist unter Hausärzten ein Begriff: Die Firma für Ärztetaschen wurde in Tuttlingen 1892 gegründet. (Foto: Dorothea Hecht )

Arne Thelen, selbst gelernter Feintäschner, wurde 1996 Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma Bollmann. Was hat der 59-Jährige nun vor? Er wird sich seinem Nebengewerbe widmen: Er bereitet in der „Knucklegarage“ in Mühlheim alte Harley-Davidson-Motorräder wieder auf und verkauft sie.