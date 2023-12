Die Stadt lag ihm am Herzen, jahrzehntelang setzte er sich unermüdlich für sie ein. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, ist der CDU-Stadtrat im Alter von 72 Jahren überraschend gestorben, wie seine Familie bekannt gab.

Der ehemalige Schulleiter war ein geselliger Mensch. Bis zuletzt. Noch am vor seinem Tod war er bei einem runden Geburtstag eines ehemaligen Kollegen und guten Freundes dabei.

„Es ist tröstlich für uns, dass er sein Leben bis zuletzt genossen hat. Aber auch ein absoluter Schock und unbegreiflich, dass es so schnell und unvorbereitet geschehen ist“, beschreibt sein ältester Sohn Benedikt Buggle die Umstände seines Todes.

Der Vater war Landtagsabgeordneter

Rainer Buggle wurde in Tuttlingen geboren. Sein Vater Wilhelm Buggle war Landtagsabgeordneter für die CDU, die Partei war auch für den Sohn die politische Heimat.

„Auch wenn der Begriff gern überstrapaziert wird und abgedroschen wirkt, auf Rainer Buggle trifft er zu: Er war ein kommunalpolitisches Urgestein“, würdigt ihn OB Michael Beck. Mit ihm verliere er einen erfahrenen Wegbegleiter und Berater sowie einen guten Freund, so Beck.

Seit 1989 war Rainer Buggle für die CDU durchgehend im Tuttlinger Gemeinderat, davon bis 2014 zehn Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Er war Aufsichtsrat der Wohnbau und Gesellschafter der Stadtwerke. Von 1994 bis 2019 war er im Kreistag vertreten, bei der letzten Kommunalwahl hat er es nicht mehr ins Gremium geschafft.

Buggle war bekannt für seine klaren Worte, er konnte auch poltern und wurde ungeduldig, wenn sich Debatten im Kreise drehten. Er vertrat seine Ansichten vehement, bis zur Sturheit. „Die Einsicht kam manchmal erst im Nachhinein“, merkt sein Sohn an.

Aber er sei nie nachtragend gewesen. Beck bezeichnet ihn als geradlinig, ungeschminkt, vor allem ehrlich. Beck: „Er wollte nicht um jeden Preis allen gefallen, Aufrichtigkeit war ihm wichtiger.“

Die Vereine lagen ihm am Herzen

Buggles Tag muss mehr als 24 Stunden gehabt haben, wenn man all sein Engagement betrachtet. In der Kirchengemeinde Sankt Gallus war er von 1981 bis 1991 Kirchengemeinderat. Er war aktiv in der Kolpingsfamilie und dabei 14 Jahre lang Vorsitzender, zuletzt Ehrenvorsitzender.

Ohnehin, die Vereine: Bei der TG hat Buggle früher Volleyball gespielt, beim FC 08 Fußball, und auch die Bürgerstiftung lag ihm sehr am Herzen.

Sein Tod ist für viele unbegreiflich

Hans Roll, sein direkter Nachfolger als Fraktionsvorsitzender, beschreibt ihn als eine feste Größe in der lokalen Politik: „Die Zusammenarbeit mit ihm war sehr gut, sehr loyal, er hat vieles auf den Weg gebracht.“

Sein Tod sei ein „schlimmer Schlag“ für die ganze Stadt. Joachim Klüppel, jetziger Vorsitzender, sieht Buggles Einsatz für andere aus einem tiefen, christlichen Glauben heraus. Klüppel: „Das hat ihn ausgezeichnet.“ Ihm sei er stets ein sehr guter Ratgeber gewesen. Sein plötzlicher Tod sei für all seine Ratskollegen unbegreiflich.

Studiert hat er Deutsch, katholische Religion und Sport auf Lehramt. Nach seiner Tätigkeit an der damaligen Grund- und Hauptschule in Möhringen war er ab 1988 bis zum Ruhestand 2016 Leiter der Schillerschule Tuttlingen, einst Hauptschule, nun Werkrealschule.

Lange Jahre war er als geschäftsführender Schulleiter aller Tuttlinger Schulen Ansprechpartner für die Stadt. 2011 hat er das Bundesverdienstkreuz bekommen.

Die Großfamilie war der Mittelpunkt seines Lebens

1980 heiratete er seine Frau Heidi, sie war ebenfalls im Lehrerberuf tätig. Die vier Kinder wurden zwischen 1982 und 1986 geboren. „Bei uns ging es immer lebhaft zu“, sagt Benedikt Buggle.

Genau so habe es sein Vater haben wollen. Die 13 Enkel waren ihm eine besondere Freude, Buggle fühlte sich dann erst richtig wohl, wenn er die ganze Familie um sich hatte. So, wie es am 25. Dezember geplant gewesen war.

Buggle war musikinteressiert und dabei breit aufgestellt. Beim Honbergsommer kam er auf seine Kosten. Auch für das Kleinkunstformat Tuttlinger „Krähe“ hatte er Dauerkarten. Dorthin ging er auch aus dem Antrieb heraus, dass die Stadt Tuttlingen ein tolles, kulturelles Angebot biete, das man nutzen müsse.

Die Besuche in der Möhringer Angerhalle waren aber nicht nur Verpflichtung, sondern auch Freude an guter Unterhaltung.

Feste Zeiten in „Vinzenz Weinkeller“

Montags- und freitagsabends war der Stadtrat in „Vinzenz Weinkeller“ anzutreffen. „Sein Trollinger sauer war ihm wichtig, das ist kein Geheimnis“, sagt sein Sohn.

So kamen an diesen Abenden in wechselnder Besetzung Ratskollegen, ehemalige Schulkollegen und Freunde vorbei, teilweise auch Familienmitglieder, um ihn zu treffen. Es war immer Platz am runden Tisch.

In den vergangenen Monaten habe er bei seinem Vater eine Veränderung festgestellt, meint sein Sohn im Gespräch. An vielen Dingen habe er die Lust verloren, und bei politischen Themen hat er sich nicht mehr so intensiv an der Diskussion beteiligt. Da hatte er bereits entscheiden, dass er bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr antreten wird.

Die Geschenke diesmal schon früher gerichtet

Die Weihnachtsgeschenke für die Enkelkinder hat er in diesem Jahr bereits am 23. Dezember unter den Baum gelegt - sonst immer erst am 25., kurz vor dessen Eintreffen.

Fast so, als hätte er geahnt, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Früher als sonst habe er sich zu Bett begeben, wo er kurze Zeit später an einem Herzinfarkt starb.

Das Requiem ist am Freitag

Die Beerdigung wird im engsten Familienkreis abgehalten. Wer Abschied von Rainer Buggle nehmen will, hat am Freitag, 29. Dezember, um 15 Uhr beim Requiem in der St. Galluskirche dazu Gelegenheit.