Suchaktion einer vermissten Person im Donaupark — zum Glück war das kürzlich nur ein Schaulaufen des Rettungshundezugs des Arbeiter–Samariter–Bund (ASB) aus Tuttlingen.

Im Moment haben wir einen Mantrailer im Einsatz und zwei befinden sich in der Ausbildung. Klaus Hartl

Häufig bleibt es allerdings nicht bei einer Übung, denn Einsätze sind keine Seltenheit für den Rettungshundezug wie der stellvertretende Zugführer des aus Tuttlingen, Klaus Hartl, weiß. Im Schnitt werde der Rettungshundezug ein– bis zweimal im Monat von der Polizei angefordert und von der integrierten Leitstelle alarmiert zu einer Suchaktion. Mit Einsatzfahrzeuge oder auch mit privaten Autos fahren sie bis zum Einsatzort.

Hunde müssen ausgebildet sein

Mitkommen dürfen nur ausgebildete Hunde, die beispielsweise als Rettungshund in der Flächensuche oder als Mantrailer die Prüfung bestanden haben. Die Ausbildung zur Personenspürhunde sei die „Königsklasse und eine Liga für sich“, wie der Zugführer betonte.

Etwa 80 Prozent der Prüflinge würden mit ihrem Vierbeiner dabei durchfallen. „Im Moment haben wir einen Mantrailer im Einsatz und zwei befinden sich in der Ausbildung“, so Klaus Hartl, der mit seiner in der Flächensuche ausgebildeten Hündin „Momo“ den Rettungshundezug unterstützt.

In der Regel suchen zunächst die Angehörigen und weitere Personen erstmal selbst. Klaus Hartl

Eine der jüngsten Suchaktionen fand für den Rettungshundezug im Juli in Geisingen statt, wie Zugführerin Barbara Hintermeister erzählte. Dort erreichte sie eine Alarmierung am Abend, kurz vor 22 Uhr. Bereits gegen 16.30 Uhr sei an diesem Tag das Fehlen eines 80–jährigen Mannes aus einem Pflegeheim bemerkt worden.

„In der Regel suchen zunächst die Angehörigen und weitere Personen erstmal selbst.“ Da die Personensuche ohne Erfolg blieb, alarmierten sie die Polizei. Und auch die Beamten suchten zunächst die Örtlichkeiten ab“, so Hintermeister. Deshalb wird häufig der Rettungshundezug erst mehrere Stunden später angefordert.

Suche begann am Pflegeheim

So auch an jenem Tag im Juli. Der Suchbeginn startete für den ASB kurz vor 23 Uhr. Barbara Hintermeister war dabei mit ihrem Mantrailer „Dex“ im Einsatz. Ein weiterer Mantrailer vom Deutschen Roten Kreuz sowie drei Flächensuchhunde waren ebenso bei der Personensuche beteiligt.

„Ich habe meinen Hund am Pflegeheim angesetzt. Dass der Vermisste ein sehr aktiver Mensch war und sehr viel rumgelaufen war, habe ich an meinem Hund gemerkt, da wir viele Strecken abgelaufen sind“, erklärte sie. Schließlich verlor der Personenspürhund in der Nacht an einem Bahnübergang die Spur.

Doch für die Polizei war es dennoch eine große Hilfe. Sie suchte dort weiter — und tatsächlich: „Wir haben erfahren, dass eine Polizeistreife den vermissten Mann in Verlängerung der Spur über dem Bahngleis hinweg wohlbehalten gefunden hatte“, berichtete Hintermeister erfreut, die auch betonte, dass bei einer Androhung von Selbstmord, der Rettungshundezug meist viel schneller alarmiert wird.

Auch Misserfolge muss man überstehen

Oft aber bleibt das Erfolgserlebnis aus. Hartl: „Die Erfolgsaussichten, jemanden zu finden, sind relativ gering. Das hängt oft damit zusammen, dass die gesuchte Person sich auch wirklich in einer hilflosen Lage befinden und in einem bestimmten Waldgebiet liegen muss, damit wir sie finden können. Oft ist das gar nicht der Fall, da man nur davon ausgegangen ist.“

Eine Suchaktion könne sich manchmal schon die ganze Nacht durchziehen. Je nach Ausdauer der Hunde können diese bis zu mehreren Stunden und mit Pausen auf Suche gehen. „Das ist total unterschiedlich und hängt von den Hunden und den Gegebenheiten vor Ort ab“.

Egal ob in der Flächensuche oder als Personenspürhund — alle zwei Jahre müsse erneut eine Prüfung abgelegt werden. Auch das Training findet regelmäßig statt — auf einem Trainingsgelände in Neuhausen oder in den Wäldern um Tuttlingen.

Aktuell sei der Rettungshundezug mit zwölf Hunden, inklusive denen, die sich in Ausbildung befinden, zwar „zufriedenstellend“ aufgestellt — „aber wir können Verstärkung natürlich immer gebrauchen. Es ist ein zeitintensives Hobby mit Verpflichtung“, betonte Hartl mit Blick auf die Einsätze, die Prüfungen und das Training. Er erinnert aber auch daran, dass nicht nur Hundebesitzer den Zug unterstützen können, sondern auch Personen ohne Hund, die dann als Helfer bei Einsätzen dabei sind und die Hundeführer begleiten. Wichtig sei nur, dass man gerne mit Hunden arbeitet.

Neuling freut sich auf Einsätze

Ganz neu dabei beim Rettungshundezug des ASB ist Tanja Barsch. Die 34–Jährige hat sich bewusst mit ihrer Hündin „Kira“ entschieden aktiv mitzumachen. „Es ist ein Hobby, das ich gemeinsam mit meinem Hund machen kann und eine sinnvolle und zudem ehrenamtliche Tätigkeit“, merkt sie an. Ihre zehnmonatige junge Hündin bereitet sie gerade im Training auf die Ausbildung vor.

„Ich bin fasziniert, was beim ASB oder in anderen Hilfsorganisationen die Hunde alles leisten und können. Ich wurde direkt als Neuling voll in den Rettungshundezug mit eingebunden und bin herzlich aufgenommen worden“, betonte Barsch. Sie steht dem Arbeiter–Samariter–Bund bereits als Helferin bei Einsätzen zur Verfügung.

Wer den ASB-Rettungshundezug Tuttlingen unterstützen möchte, kann sich an Ansprechpartnerin Barbara Hintermeister unter 01739632210 wenden oder per Mail an [email protected]. Weitere Informationen gibt es unter www.asb-rettungshunde.de.