Die Situation wiederholt sich momentan mehrfach täglich: Autofahrer möchten tanken, fahren an die Tuttlinger Shell-Tankstelle, sehen, dass diese abgesperrt ist und drehen wieder um. Auch in den sozialen Medien ist die geschlossene Tankstelle ein Thema. Was ist da los?

Tankstelle wird erneuert

„Wir verpassen der Tankstelle eine Rundumerneuerung“, klärt Cornelia Wolber, Pressesprecherin von Shell Deutschland auf. Deshalb ist die Tankstelle in der Trossinger Straße 6 seit dem 30. Oktober geschlossen.

Und was wird gemacht? „Der Shop wird umgebaut und an die neusten Shell-Standards angepasst“, sagt sie. Außerdem soll die Wasserkreislaufführung der Waschanlage und die technische Infrastruktur erneuert und ausgetauscht werden. Zuletzt bekommen auch noch Dach, Fassade und Waschhalle einen neuen Anstrich.

Während des Umbaus bleibt sie komplett geschlossen

Geöffnet werden soll zum 12. Dezember wieder. Die Station ist während des gesamten Zeitraums des Umbaus geschlossen.