Tuttlinger Rathaus bekommt Fernwärme-Anschluss

Das Tuttlinger Rathaus soll bald mit Holzpellets beheizt werden. Dazu bekommt es einen Anschluss an das Heizwerk der Stadtwerke in der Weimarstraße 3. Ab Montag, 13. November, beginnen die Bauarbeiten ‐ und das ist für Anwohner und den Verkehr in der Innenstadt mit einigen Einschränkungen verbunden.

Schon länger gibt es Pläne der Tuttlinger Stadtwerke, ihr Fernwärmenetz auszubauen. An das Pellets-Heizwerk in der Weimarstraße sollen neben dem Rathaus deshalb auch andere Gebäude in der Innenstadt angeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, mehr Häuser mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen.

Dafür müssen allerdings neue Leitungen gelegt werden, und zwar in der Donaustraße und in der Waaghausstraße. Um die Beeinträchtigungen für Anwohner, Geschäfte und Verkehr so gering wie möglich zu halten, sollen die Arbeiten in zwei Abschnitte unterteilt werden, schreiben die Stadtwerke.

Am 13. November startet der erste Bauabschnitt. Er geht von der Donaustraße gegenüber Hausnummer 52 bis zur Kreuzung Waaghausstraße/Helfereistraße/Place de Draguignan. Im zweiten Bauabschnitt geht es in der Waaghausstraße weiter. Um Synergieeffekte zu nutzen, werden außerdem neue Stromleitungen zur Stromnetzverstärkung verlegt. Die Stadtwerke planen mit einer Gesamtdauer von circa drei Wochen Bauzeit, sofern das Wetter frostfrei bleibt.

Während der Bauarbeiten sei mit einem erhöhten Lärmaufkommen sowie Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen, heißt es weiter. Außerdem fallen Parkplätze weg. Anwohner werden per Brief informiert. Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma Omexom.

Hausbesitzer, die Interesse an einem Anschluss ihres Gebäudes an das Fernwärmenetz haben, können ab 2024 anfragen. „Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erschließen wir nahezu die gesamte Innenstadt mit Fernwärme. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung“, erklärt Hannes Schray, Wärmeingenieur der Tuttlinger Stadtwerke. „Wir freuen uns, dass viele Bürgerinnen und Bürger Interesse haben, bitten aber um etwas Geduld.“

Der Ausbau brauche seine Zeit. Die Leitungen müssten erst gebaut und dann die Häuser nach und nach angeschlossen werden. Außerdem sei noch eine Erweiterung des Heizwerks mit erneuerbaren Energien geplant.

Auch an anderer Stelle bauen die Stadtwerke am Fernwärmenetz. Das Heizwerk in der Stadionstraße bekommt einen zweiten Holzhackschnitzelkessel, eine Photovoltaikanlage und Wärmepumpen. Von dort aus soll künftig unter anderem der Drei-Kronen-Hof beheizt werden.