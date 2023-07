Was haben der Schönheitsfleck, der Tuttlinger Tisch und die drei Sitzenden gemeinsam? Es sind alles Kunstwerke im öffentlichen Raum. Wem die Namen der Kunstwerke nun nichts gesagt haben, der ist bei dem neuen Projekt „Laufkunst“ genau richtig.

Weit mehr als 40 Kunstwerke gibt es in Tuttlingen und seinen Ortsteilen. Viele sind bereits so im Stadtbild integriert, dass sie von Passanten kaum noch wahrgenommen werden. „Genau das möchten wir nun ändern“, sagt Anna–Maria Ehrmann–Schindlbeck, Leiterin der Tuttlinger Galerie.

Mischung aus Fachwissen und unvoreingenommenem Blick

„Laufkunst“ heißt das neue Projekt der Galerie der Stadt Tuttlingen in Kooperation mit dem Verein Friends of Tower Ateliers. Bei Kunstspaziergängen sollen Fachwissen und ein unvoreingenommener Blick auf die Tuttlinger Kunst vereint werden. Das heißt: Im Mittelpunkt stehen persönliche Eindrücke — zum Beispiel von Spaziergängern, die zufällig an dem Kunstwerk vorbei gehen — genauso wie Gedanken der Künstler zu ihren Werken. „Und das alles digital“, sagt Ehrmann–Schindlbeck.

Digitale Karte führt von Kunstwerk zu Kunstwerk

Auf der Webseite des Projektes finden Interessierte eine Karte. Die einzelnen Kunstwerke sind mit Punkten markiert. Klickt man diese an, findet man zahlreiche Informationen. Mehrere Videos sollen dazu anregen, sich selbst auf den Weg zu machen und die Kunstwerke zu entdecken. „Es sind auch fünf digitale Spaziergänge online, in denen verschiedene Personen von Kunstwerk zu Kunstwerk gehen und darüber sprechen“, erklärt die Galerieleiterin und ergänzt: „Natürlich kann man sich auch seinen ganz eigenen Spaziergang erstellen.“

Auf diese Weise kann mit Hilfe digitaler Medien die Kunst im öffentlichen Raum im ganz eigenen Tempo und in beliebiger Reihenfolge erkundet werden.

QR–Codes zum Abscannen an den Werken

An den einzelnen Werken sind dann auch kleine orangene Täfelchen angebracht, versehen mit einem QR–Code zum Abscannen. „So konnten wir das Ganze noch interaktiver gestalten“, sagt Ehrmann–Schindlbeck. Über den Code, kommt man direkt zum ausgestellten Stück auf der Webseite.

Zwar sind mittlerweile schon zahlreiche Werke und insgesamt fünf Spaziergänge online zu finden, das Ganze soll im Laufe der Zeit allerdings noch erweitert werden. So sollen beispielsweise auch Spaziergänge durch die Tuttlinger Stadtteile führen. Genauso, wie der Kunstpark in Neuhausen ob Eck ein Teil davon werden soll.

Erweiterung des Projekts geplant

„Wir können uns zum Beispiel auch vorstellen, ein Passanten–Video mit Kindern zu drehen, in dem uns die Kleinsten ihre Sichtweise über das Kunstwerk mitteilen“, sagt die Galerieleiterin. Ausgelegt ist das Ganze vor allem für das Smartphone, denn so können die Kunstwerke digital und direkt vor Ort erkundet werden. Künftig will die Stadtgalerie dafür auch Tablets verleihen.

45.000 Euro Fördergelder

Die technische Umsetzung übernahmen Nadja Dosterschill und Bert Schutzbach. Das Projekt wurde im Rahmen des Förderprogramms „Neustart Kultur“ der Bundesregierung auf die Beine gestellt. Rund 50.000 Euro sind dafür investiert worden. 45.000 Euro davon sind Fördergelder. Und: „Es ist kein Projekt auf Zeit, sondern soll mit der Zeit immer weiter vergrößert und ergänzt werden“, erklärt Ehrmann–Schindlbeck.

Alle Karten, Infos, Videos und Spaziergänge gibt es auf www.laufkunst.net