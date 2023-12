Tuttlinger Landtagsabgeordneter Guido Wolf wird Mitglied des SWR-Rundfunkrats

In seiner heutigen Sitzung hat der Landtag von Baden-Württemberg den Tuttlinger Landtagsabgeordneten und medienpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Guido Wolf zum Mitglied des SWR-Rundfunkrats gewählt. Das teilte die CDU mit. Wolf tritt damit zum 1. März 2024 die Nachfolge von Tobias Wald an, der Anfang Dezember aus dem Landtag ausgeschieden war.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe im SWR-Rundfunkrat. Besonders in Zeiten, in denen sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer Vertrauenskrise befindet, ist eine hohe Medienakzeptanz und Medienkompetenz wichtiger denn je. Hier werde ich mich mit vollem Einsatz einbringen: Für einen starken, unabhängigen und anerkannten Südwestrundfunk“, so der Landtagsabgeordnete Guido Wolf MdL.