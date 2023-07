Tuttlinger Honberg–Sommer geht in die letzte Woche

Im Festivalzelt sind in der letzten Woche noch einige Acts zu erleben: Wolfmother läutet am Freitag, 21. Juli das letzte, sehr rockige Festivalwochenende ein. Die australische Rockband um Mastermind Andrew Stockdale knüpft mit ihrem Stoner Rock an den Stil von Bands wie Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Aerosmith, Deep Purple und Black Crowes an. Purer Rock'n'Roll für den es auch einen Grammy gab.

Die Band „Gotthard“ am Samstag, 22. Juli sind seit Monaten ausverkauft und auch für Heavysaurus auf ihrer „Kaugummi ist mega!“-Tour 2023 am Sonntag, 23. Juli, werden die Karten knapp.

Zum Festivalabschluss gibt´s Dino Rock für Eltern und den Festivalnachwuchs „Vier Dinosaurier und ein Drache“, die Rockmusik für die ganze Familie spielen, mit kindgerechten Texten und einer Show für die kleinen größten Fans.

Das letzte abendliche Biergartenkonzert in diesem Jahr spielen dann am Samstag, 22. Juli. Die „Schwarze Marie“ aus dem Hochschwarzwald mit groovigem Gitarrenrock und bissig ironischen, deutschen Texten. Den letzten Festivalsonntag — mit zünftiger bayerischer Biergartensause — gestalten erstmals die Lausbuba, und zwar in der Oktoberfesttrio–Besetzung. Die verrückten Musiker überzeugen mit jungem, frechem und dynamischem Auftreten und mit echter Oktoberfestmusik — von bayerischer Volksmusik mit fetzigen Polkas zum Klatschen und Walzern zum Schunkeln bis hin zu aktuellen und bekannten Hits zum Singen und Tanzen.

Tickets im vergünstigten Vorverkauf gibt es noch in der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder Reservix, aber auch über den telefonischen Kartenservice unter der Telefonnumer 07461/910996. Außerdem sind Tickets in den Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg und bei weiteren bekannten Vorverkaufsstellen zu haben. Oder aber täglich ab 18.45 Uhr an der Abendkasse auf dem Honberg. Das Festivalprogramm, viele weitere Infos und Tickets gibt‘s im Internet unter