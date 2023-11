Ein Gerichtsurteil hat das System der Notfallpraxen durcheinandergewirbelt. Sogenannte Poolärzte dürfen dort nicht mehr arbeiten. Auch die Tuttlinger Praxis am Klinikum hat deshalb ihre Öffnungszeiten eingeschränkt. Doch wie geht es nun weiter?

Genau kann Hausarzt Yusif Rustamov das noch nicht beantworten. Gemeinsam mit seinem Kollegen Fuad Orujov kümmert er sich um die Notdienste der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Kreis Tuttlingen.

„Die Situation nach zehn Jahren Unterstützung durch Poolärzte für den Landkreis Tuttlingen ist nun bitter“, meint er. In Tuttlingen fehlten schon tagsüber viele Ärztinnen und Ärzte „und die, die da sind, arbeiten viel und müssen nun noch mehr Dienste machen als früher“.

Fürs Erste keine Poolärzte mehr

Bisher konnten solche Dienste von Poolärzten übernommen werden. Das sind angestellte Ärzte, Rentner, aber auch komplett freischaffende Mediziner, die nur solche Dienste machen. Das ist nun aber nur noch möglich, wenn diese Ärzte sozialversichert werden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat deshalb die Notbremse gezogen und erlaubt Poolärzte fürs Erste gar nicht mehr.

Jeder Arzt, der fehlt, fehlt tagsüber und im Bereitschaftsdienst. Yusif Rustamov

Die KV habe ihn sowie seine Kolleginnen und Kollegen kurz vor dem Urteil informiert, sagt Rustamov, sie hätten die Dienste dann kurzfristig umverteilt. Keine leichte Aufgabe, denn schon jetzt sind im Kreis Tuttlingen etliche Hausarztsitze frei.

„Jeder Arzt, der fehlt, fehlt tagsüber und im Bereitschaftsdienst“, meint Rustamov. Laut KV gibt es 71 Hausärzte im Kreis, der Versorgungsgrad lag zuletzt bei etwa 85 Prozent. Heißt: Etwa 20 weitere könnten sich problemlos ansiedeln.

Mehrere Monate Einschränkungen

Rustamov rechnet damit, dass die Notbremse einige Monate dauern wird, die KV geht von mindestens drei Monaten aus. So lange wird die Notfallpraxis weiterhin mit eingeschränkten Öffnungszeiten arbeiten. Und dann? Rustamov ist zuversichtlich, dass es auch weiter einen ärztlichen Bereitschaftsdienst geben wird. Die KV werde eine rechtlich zuverlässige Möglichkeit finden.

Aktuell ist die Notfallpraxis wie folgt geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 21 Uhr, Mittwoch und Freitag von 18 bis 21 Uhr (bisher an allen fünf Tagen 18 bis 22 Uhr). Am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr (bisher 8 bis 22 Uhr).

Notaufnahmen melden mehr Patienten

In einigen Notaufnahmen macht sich das reduzierte Angebot der Kassenärzte jedoch schon bemerkbar. Die Kliniken in Singen und Villingen-Schwenningen berichten von einem Ansturm auf die Notaufnahmen, die eigentlich Patienten mit schweren Erkrankungen oder Unfällen vorbehalten sind.

In Tuttlingen gab es am ersten Wochenende, an dem die Notfallpraxis schon um 18 Uhr schloss, „eine merkliche Zunahme an Patienten in unserer ohnehin stark frequentierten Zentralen Notaufnahme“, teilt Aline Auer, Pressesprecherin des Klinikums, auf Nachfrage mit.

Unter der Woche sei das weniger spürbar gewesen. Ob das jetzt andauert, will sie allerdings noch nicht prognostizieren. Man müsse abwarten.

Klar sei, dass schwere Fälle in der Notaufnahme Vorrang hätten, betont sie. „Wenn ein Patient in die Zentrale Notaufnahme kommt, der eigentlich ein Fall für den Hausarzt ist, muss er sich gegebenenfalls auf längere Wartezeiten einstellen.“