An der Kreuzung vor dem Ärztehaus herrscht derzeit Verkehrschaos. Schuld daran ist, dass nicht nur die Neuhauser Straße gesperrt ist, sondern auch eine Fahrspur auf der Brunnentalstraße direkt vor dem Ärztehaus. Dazu kommt, dass das kleine Verbindungsstück zwischen Sauerbruch- und Semmelweissstraße für Autos wieder dicht gemacht wurde.

Hupende Autofahrer, Schlangen von allen Seiten

Lange Schlangen von allen Seiten, hupende Autofahrer und ein Linienbus, der rückwärts rangiert, weil sonst der Gegenverkehr nicht vorbeikommen würde: Seit sich die Verkehrsführung rund um die Großbaustelle auf der Neuhauser Straße erneut geändert hat, scheint das Chaos perfekt zu sein.

Eine ideale ergänzende Umleitung gibt es leider nicht. Stadtsprecher Arno Specht

Zum einen, weil es Rückstaus auf allen Seiten gibt. Zum anderen aber auch, weil manch ein Autofahrer vor lauter Absperrungen und Schilder nicht versteht, wohin er nun eigentlich fahren soll.

Verkehrskollaps auf der Kreuzung vor dem Ärztehaus - in eine Richtung ist gesperrt, auf zwei anderen Seiten geht es nur einspurig voran. Auch der Rettungsdienst muss warten. (Foto: Sabine Krauss )

Mittendrin versuchen die Bauarbeiter der Firma Straßenbau Storz so schnell zu arbeiten, wie es ihnen möglich ist. Sie haben in diesen Tagen keinen einfachen Job. Permanent würde sie angepöbelt werden, berichtet einer der Männer. Ob sie nicht schneller arbeiten könnten oder wie idiotisch alles geregelt sei: Von Passanten und aus geöffneten Autofenstern heraus bekommen sie den geballten Unmut zu hören.

Kämen sie morgens wieder auf die Baustelle, seien regelmäßig Absperrungen zur Seite geschoben und umgestellt. „Man braucht hier schon ein dickes Fell“, meint der Mann.

Ärger über Baustelle füllt Briefkasten der Stadtverwaltung

Bei der Stadt Tuttlingen füllt der Ärger über die Großbaustelle Maileingänge und den Briefkasten. Zu kaum einem anderen Thema habe es in letzter Zeit so viel Post gegeben, wie zur Baustelle Neuhauser Straße, berichtete Benjamin Hirsch, Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Bevölkerungsschutz, vor kurzem im Technischen Ausschuss.

Dabei geht es nicht nur um den Stau: Entlang der Umleitungsstrecken gibt es Ärger über Verkehr und Lärm. Andere wiederum sorgen sich um die Sicherheit von Fahrradfahrern und Schulkindern.

Dass sich die Situation rund um die Baustelle so zugespitzt hat, liegt an zwei Dingen: Außerplanmäßig wird gerade auch die Brunnentalstraße auf Höhe des Ärztehauses saniert. Wie die Stadtverwaltung erklärt, stellte sich dort heraus, dass nur eine „minimale Schottertragschicht vorhanden war, so dass dort ein Vollausbau erforderlich wurde“.

Eine Seite fährt, die andere muss warten

Dadurch ist das Stück derzeit nur einspurig befahrbar, was durch Ampeln geregelt wird. Auch im August war dort bereits einmal gesperrt gewesen, als der Unterbau der Fahrspuren gebaut wurde. „Das war allerdings während der Ferien, so dass es nicht so auffiel wie jetzt“, sagt Stadt-Pressesprecher Arno Specht. Einspurig ist der Baustellenbereich zur Zeit auch auf der Neuhauser Straße in Richtung Innenstadt.

Dazu kommt, dass seit Beginn des Schuljahres für Autofahrer eine Umleitungsstrecke wieder geschlossen wurde: der kleine Durchgang zwischen der Sauerbruch- und der Semmelweissstraße. Dort stehen nun wieder Poller, sodass nur Fußgänger und Radfahrer die Verbindung nutzen können.

Keine Umleitungsstrecke mehr: Der Durchgang zwischen der Semmelweiss- und der Sauerbruchstraße ist nun wieder mit Pollern versehen. (Foto: Sabine Krauss )

Das Schließen dieses Verbindungsstücks sieht Hans-Peter Bensch (FDP) als ursächlich für die langen Rückstaus an. „Machen Sie dort wieder auf, diese Umleitung hat super funktioniert“, forderte er im Technischen Ausschuss. Doch: „Andere sehen das anders“, konterte Hirsch von der Stadtverwaltung. Die Strecke dort sei Schulweg und von Radfahrern stark frequentiert. „Es geht um die Sicherheit“, begründete er, warum man pünktlich zum Schuljahresbeginn den Autoverkehr von dort verbannt habe.

Warum nicht eine Zwischenlösung einrichten, wie es in der Weimarstraße auf Höhe des Gerberufers der Fall ist? Das schlug Joachim Klüppel (CDU) vor. Entlang des Gerberufers ist die Weimarstraße mittels Absperrungen so geteilt, dass auf einer Spur Autos fahren können und auf der anderen Radfahrer ungestört radeln können.

Es gibt auch eine gute Nachricht

Eine gute Nachricht gibt es jedoch: Die Arbeiten an der Kreuzung vor dem Ärztehaus sind auf der Zielgeraden. „Wir gehen davon aus, dass bis Ende der Woche der Feinbelag fertig ist und befahren werden kann ‐ dann dürfte sich die Lage auch wieder entspannen“, sagt Stadt-Pressesprecher Arno Specht.

Dennoch: Geduld werden die Autofahrer noch weiterhin brauchen, denn die Bauarbeiten auf der Neuhauser Straße werden noch bis November dauern.

Dass es nicht einfach ist, weiß auch die Stadtverwaltung: „Eine ideale ergänzende Umleitung gibt es leider nicht ‐ wir können derzeit nur empfehlen, gegebenenfalls den etwas weiteren Bogen vom Brunnental über die Bodenseestraße und die Stockacher Straße in die Stadtmitte zu nehmen“, so Specht. „Ideal ist das nicht ‐ aber in diesem eng bebauten Bereich ist es fast nicht möglich, weitere Umleitungen auszuweisen.“