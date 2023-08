Durch die Neuhauser Straße geht es aktuell nur über Umwege. Weil das Kanalnetz saniert werden muss, ist die Straße momentan gesperrt. Davon sind nicht nur Autofahrer betroffen, sondern auch der dort ansässige Einzelhandel.

Besonders betroffen ist eine Tankstelle

Seit Ende Juni bis Anfang November ist die Neuhauser Straße ab dem Tuttlinger Ärztehaus dicht. Der Verkehr wird stadtauswärts über die Bodenseestraße und die Stockacher Straße geführt. „Wir spüren die Baustelle enorm“, sagt Dominik Hilpold, Geschäftsführer der Esso–Tankstelle.

Das Problem: Die Tankstelle befindet sich nicht nur in der Neuhauser Straße, sondern auch im Baustellenbereich. Heißt, wer dort tanken möchte, muss die Umleitung fahren und am Ende die Straße wieder zurück in Richtung Baustelle nehmen.

Tiefbauarbeiten dauern länger als geplant

Und das auch noch eine ganze Weile. Denn: „Die laufenden Tiefbauarbeiten im Bereich der Kreuzung Neuhauser Straße/Brunnentalstraße/Robert–Koch–Straße dauern länger als geplant“, schreibt die Tuttlinger Stadtverwaltung.

Grund dafür seien bis dahin unbekannte Leitungen im Untergrund, zusätzlich erforderliche Arbeiten an Strom– und Telekommunikationsleitungen sowie häufige Störungen der Bauarbeiten, weil die Umleitungsbeschilderung missachtet wurde. „Außerdem musste der Baustellenbetrieb aufgrund des sehr wechselhaften Wetters mehrfach eingestellt werden“, so die Stadtverwaltung.

Kompletter Durchgangsverkehr fällt weg

„Wir spüren, dass uns der komplette Durchgangsverkehr weggebrochen ist“, erklärt der Esso–Geschäftsführer. In Zahlen bedeutet das wöchentlich rund 25 bis 30 Prozent weniger Kundschaft — und das bereits seit einem Monat. Um Autofahrer auf die Tankstelle aufmerksam zu machen, hat er bereits Schilder aufhängen lassen. „Wir haben geöffnet“ steht darauf. Platziert sind diese entlang der Umleitungsstrecke.

Andere spüren nichts von der Großbaustelle

Auch bei der Gärtnerei Arnulf Hosch ist es aktuell ein bisschen ruhiger. „Allerdings hat das weniger mit der Baustelle zu tun. In der Nebensaison ist immer weniger los“, sagt Inhaber Arnulf Hosch.

Denn: „Wir sind außerhalb der Baustelle, sodass man unser Geschäft auch noch problemlos von beiden Richtungen anfahren kann“, sagt er. Deshalb müsse er auch keine Schilder aufstellen, die Kunden daran erinnern, dass die Gärtnerei geöffnet hat. Auch der direkt danebenliegende Edeka Markt Siedler hat wie gewohnt geöffnet.

Paketstation wird weiterhin bedient

Direkt an der Esso–Tankstelle befindet sich eine DHL–Paketstation. Diese wird trotz Baustelle auch weiterhin angefahren. „Der Paketshop wird vom Zusteller abgeholt. Die in der Straße befindliche Packstation wird ebenfalls täglich bedient“, sagt Marc Mombauer, Pressesprecher der DHL Group.

Lokale Umleitung für das Bauvorhaben Neuhauser Straße. (Foto: Stadt Tuttlingen )

Tatsächlich ist die Station — anders als die Esso — auch nicht auf den Durchgangsverkehr angewiesen. „Wir mussten aktuell sogar das Personal reduzieren“, sagt Dominik Hilpold. Gerade in der Coronazeit und durch die Ukraine–Krise sei es schwierig gewesen, Mitarbeiter zu gewinnen. „Jetzt hatten wir gerade einen guten Personalstamm aufgebaut und jetzt kommt die Baustelle“, sagt er.

Rohre müssen erneuert werden

Rund drei Monate wird noch gebaut. Genauer gesagt werden Rohre, die tief unter der Neuhauser Straße liegen, saniert. Diese haben Schäden und müssen zudem vergrößert werden.

Im Zuge dessen werden dann auch gleich andere Arbeiten in dem Gebiet miterledigt. So erneuern die Stadtwerke auch die Hausanschlüsse der Trinkwasserversorgung, das städtische Tiefbauamt saniert mehrere Asphaltschichten und will zudem die dortige Ampelanlage auf den neuesten Stand der Technik bringen.

Erste Arbeiten nach den Sommerferien fertig

Der Zeitplan sieht vor, dass in der zweiten Hälfte der Sommerferien der Asphalt in zwei Abschnitten gefräst und erneuert wird. „Die Verkehrsführung bleibt grundsätzlich gleich, allerdings werden die Bushaltestellen am Ärztezentrum an die Neuhauser Straße verlegt“, schreibt die Stadtverwaltung.

In der zweiten Bauphase wird die Robert–Koch–Straße dann wieder an die Kreuzung angebunden, so dass die Umleitungen südlich der Neuhauser Straße entfallen können. „Nach der Fertigstellung der Kreuzung wird der verbleibende Kanalbau in der Neuhauser Straße durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung. In dieser Phase erfolgt die Verkehrsumleitung lokal über das Brunnental beziehungsweise überörtlich über die Bodenseestraße und die Stockacher Straße.

„Da müssen wir uns jetzt eben durchbeißen“, sagt Hilpold und ergänzt: „Wir stehen das bis November durch, aber es kostet schon viele Nerven.“