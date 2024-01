Sie haben den Berliner Reichstag eingepackt, Bäume in New York verhüllt, den Pariser Arc de Triomphe unter Planen versteckt: Christo und Jeanne-Claude werden zu den großen Künstlern der Gegenwart gezählt. Im Frühjahr sind in der Galerie der Stadt Tuttlingen Werke des Duos zu sehen - wohl der Höhepunkt der diesjährigen Ausstellungssaison.

Die Galerie in der Rathausstraße zeigt von 24. Februar bis 28. April Originallithografien und Editionen des Paars Christo (1935 bis 2020) und Jeanne-Claude (1935 bis 2009). Die Werke stammen aus der Sammlung des gebürtigen Tuttlinger Fotografen Wolfgang Volz, enger Vertrauter des Künstler-Ehepaars, der viele der Projekte dokumentiert hat. Auch Fotos von ihm werden zu sehen sein.

Der Künstler Christo steht am 23.10.2015 bei einem Test auf dem Iseosee in Italien auf zusammengesetzten Schwimmkörpern für seine Installation «The Floating Piers». Das Foto stammt vom Fotografen Wolfgang Volz. (Foto: Wolfgang Volz/dpa )

Die Bilder von Christo und Jeanne-Claude werden in der Galerie gekoppelt mit denen des französischen Fotografen und Streetart-Künstlers JR (geboren 1983), der seit seiner Jugend in der Graffitiszene nur unter seinen Initialen bekannt ist und stets mit Hut und Sonnenbrille auftritt.

In der Galerie der Stadt sind Fotografien, Lithografien und Unikatwerke aus einer privaten Sammlung zu sehen. Die Doppelausstellung trägt den programmatischen Titel „Wie Kunst unsere Sicht auf die Welt verändert“.

Am 13. Januar beginnt das Ausstellungsjahr

Das Ausstellungsjahr beginnt am 13. Januar mit der ersten Werkschau, die der Kunstkreis Tuttlingen im Jahr 1 nach seinem Jubiläum organisiert. Kurt Entenmann, der mit unterschiedlichsten Materialien von Tusche bis Computer arbeitet (bis 18. Februar), nennt die Retrospektive „Erde & Himmel“.

Wieder der Kunstkreis zeigt dann vom 4. Mai bis 2. Juni die Bilder von Lotte Günther unter dem Titel „Aura“. Neben großformatigen Bildern sind unter anderem auch textile Installationen und Plastiken aus Keramik zu sehen. Einige der Objekte, die während einer Artist Residency in Australien entstanden sind, werden in Tuttlingen erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.

Erst eine Italienerin, dann ein Heimspiel

Die Italienerin Andrea Francolino, Jahrgang 1979, stellt vom 8. Juni bis zum 21. Juli aus. Die Ausstellung entwickelt sich um die Performance „Diversität“: Menschen unterschiedlichster Herkunft meißeln von gegenüberliegenden Ende einen Riss in einen Mauer. In der Form des Risses wird man laut Ankündigung die Donau erkennen, mithin auch eine Hommage an Tuttlingen.

Ein Heimspiel absolviert der in Tuttlingen lebende Künstler Marcus Gaudoin, der von 27. Juli bis 15. September Skulpturen und Reliefs zeigt sowie Apparate und Werkzeuge, die deren Herstellung dienen.

Marcus Gaudoin ist ein in Tuttlingen lebender Bildhauer. (Foto: Bert Schutzbach )

Holz und Metall kombiniert Hubert Rieber (geboren 1945 in Furtwangen), dessen Arbeiten der Kunstkreis von 21. September bis 20. Oktober zeigt, und gleich noch einmal ist der Kunstkreis dran - von 26. Oktober bis 1. Dezember mit der Installation „Drei Schwestern Vol. II“, mit der Regina Baierl das Leben dreier unbekannter, längst verstorbener Schwester rekonstruiert.

Jahresausstellung ab 7. Dezember

Die Jahresausstellung (7. Dezember 2014 bis 12. Januar 2025) rundet das Jahresprogramm traditionell ab. Zu den Ausstellungen treten in diesem Jahr weitere Veranstaltungen hinzu, so die Multimediale als Sommerfestival Anfang September, an der sich Thomas Putze, Rainer Müller-Tombrink, Andy Brand/Verena Erfle, Jakob Leander Bach, Barbara Ehrmann/Alexander Nelles-Ehrmann sowie Celio de Carvalho beteiligen.

Mehr auf www.galerie-tuttlingen.de