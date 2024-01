In der Küche eines Einfamilienhauses in Tuttlingen ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Sie wurde gegen 2 Uhr zu dem Brand in der Bruderhofstraße alarmiert und rückte mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an. Bewohner des Einfamilienhauses hätten das Feuer aber bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht, teilt sie mit. Die Feuerwehr führte kleinere Nachlöscharbeiten und trug den Brandschutt im Küchenbereich ab.

Vier Bewohner, einer bettlägerig

Drei der insgesamt vier Bewohner hatten das Gebäude verlassen und wurden rettungsdienstlich betreut. Eine weitere, bettlägrige Person verblieb im Wohnhaus und wurde ebenfalls betreut. Notärzte, Rettungswagen und die Schnelleinsatzgruppe des DRK waren vor Ort. Die Personen wurden untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus.

Das Haus wurde belüftet und ist laut Tuttlinger Feuerwehr nach dem Brand wieder bewohnbar. Die Küche kann jedoch nicht benutzt werden. (Foto: Feuerwehr/Andreas Hand )

Das Haus ist laut Feuerwehr nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen weiterhin bewohnbar, die Küche jedoch nicht mehr nutzbar. Die Brandursache ist bislang unklar.