Tuttlinger Expresszug lässt sich in Sindelfingen nicht aufhalten

Mit einer überzeugenden Auswärtsleistung ist der TTC Tuttlingen an Platz vier der Verbandsoberliga gesprungen. In Sindelfingen kamen die Blau-Weißen zu einem 9:1-Sieg, der nun kurz vor Ende der Hinrunde eine beruhigenden Bilanz von 10:6 beschert.

In Sindelfingen taten sich die Tuttlinger in den vergangenen Spielzeiten oft sehr schwer. Umso erstaunlicher war es, wie einseitig die Partie dieses Mal verlief. Zwar fehlte den Gastgebern ihre Nummer eins, Ivan Takac, doch allein darauf lässt sich das klare Kräfteverhältnis nicht festmachen.

Die Tuttlinger präsentierten sich vielmehr in ganz starker Form, sodass sie wieder an den vorderen Tabellenplätzen anklopfen. Ein Schlüssel für den Kantersieg waren gleich die Doppel: Hier gelang der Paarung Thomas Fader/Niki Schärrer ein Erfolg über das Nummer-eins-Doppel der Sindelfinger, was so etwas wie ein früher Fingerzeig in Richtung Auswärtserfolg war.

Da Detlef Stickel/Volker Schneider und Rolf-Dieter Loss/Andreas Kohler ihre Spiele auch gewinnen konnten, stand es schnell 3:0. Hoffnungen der Sindelfinger, in den Einzeln zurückzukommen, machte Volker Schneider an Position zwei schnell zunichte. Sein Erfolg über Carlos Dettling gab die Richtung für den weiteren Spielverlauf vor, zumal Stickel ein schnelles 5:0 folgen ließ. Niki Schärrer musste im folgenden Spiel gegen Thomas Barth eine 2:3-Niederlage nach klarer Führung hinnehmen. Doch der Tuttlinger Expresszug ließ sich an diesem Tag nicht mehr aufhalten: Erfolge von Fader, Loss und Kohler brachten ein schnelles 8:1, bevor Stickel dann mit seinem zweiten Einzelerfolg den klaren Erfolg unter Dach und Fach brachte.

Im letzten Vorrundenspiel müssen die Tuttlinger zur bisher ungeschlagenen Mannschaft des TTC Bietigheim-Bissingen II. Der Gastgeber vom kommenden Samstag hat seine Spiele in bisher beeindruckender Deutlichkeit gewonnen. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen darf den Tuttlingern aber zugetraut werden, dort nicht bereitwillig die Punkte abzugeben.