Der Weg führt über den Donauradweg, an Kleingärten vorbei und dann durch zwei hohe Wände aus riesigen Kalksteinquadern. Nur eins ist noch im Weg: eine Betonwand. In diesen Tagen soll sie abgerissen werden. Ende 2023 können Radfahrer und Fußgänger dann über diesen Weg direkt in den Tuttlinger Bahnhof gelangen. Nur ob sie bis zum Ausgang auf der anderen Seite durchradeln können, das ist noch fraglich.

Vorhaben schon lange geplant

Der Bahnhofsdurchbruch ist ein Vorhaben, das die Stadtverwaltung schon lange umtreibt. Von der westlichen Seite her, also genau dort, wo der Donauradweg verläuft, war der Tuttlinger Bahnhof bisher für Radfahrer bisher nur schwer zugänglich. Sie mussten die Fahrräder über eine Schiene auf einer Treppe nach unten schieben.

Wir sind sehr gut im Zeitplan. Jochen Janke

Den Durchbruch zu machen war eine Idee, die bei der Bewerbung für eine Landesgartenschau 2026 bis 2030 aufkam. Die Bewerbung war erfolglos, die Idee blieb — und wird nun umgesetzt.

Zeitplan passt

Seit Mitte Juli wird am westlichen Bahnhofseingang gebaggert. „Wir sind sehr gut im Zeitplan“, sagte Tiefbauamtsleiter Jochen Janke bei einer Besichtigung des Tuttlinger Gemeinderats am Montag. Ist die etwa ein Meter dicke Betonwand eingerissen, sei der wichtigste Schritt gemacht. Danach kommen kleinere Arbeiten: Die Hänge an beiden Seiten werden begrünt, der Weg geteert, überdachte Fahrradstellplätze gebaut, der Weg durch die Kleingärten soll zudem beleuchtet werden.

Außerdem wird ein Stahlgerüst über den Eingang zur Unterführung gebaut: Dort verlaufen 22 Kabel der Deutschen Bahn, die für die Steuerung der Bahnhofstechnik notwendig sind.

Der Tuttlinger Gemeinderat besichtigt den Baufortschritt des Durchbruchs am Bahnhof Tuttlingen. Über den Zugang verlaufen Kabel der Deutschen Bahn, die für die Bahnhofstechnik erhalten bleiben müssen. (Foto: Dorothea Hecht )

Auch ein Hochwasserschutz ist vorgesehen. Ähnlich wie an der Donau gegenüber des Scala–Kinos werden Schienen an die Seiten montiert, in die Metallwände eingeschoben werden können. Allzu oft dürfte der Schutz aber nicht notwendig sein, schätzt Janke. Rund 1,5 Millionen Euro kostet der Durchbruch, 900.000 Euro davon werden vom Land gefördert.

Siebtes Gleis wäre problematisch

Den Bahnbetrieb berührt der Durchbruch nicht. Oberhalb der Unterführung könnte die Deutsche Bahn ein zusätzliches, sechstes Gleis in Betrieb nehmen — falls es nötig werden sollte. Problematisch wird es für die Stadt, wenn die Bahn ein siebtes Gleis haben möchte. Dann müsste die Stadt den Durchbruch zurückbauen oder eine Brücke darüber bauen, auf eigene Kosten.

Wie wahrscheinlich das ist? Oberbürgermeister Michael Beck winkt ab. Auf absehbare Zeit plane die Bahn nichts in diese Richtung.

So sieht der neue Ausgang beim Durchbruch am Tuttlinger Bahnhof aus. Sollte die Bahn ein siebtes Gleis bauen wollen, wäre hier eine zusätzliche Brücke notwendig. (Foto: Dorothea Hecht )

Zugang auf Ostseite schwierig

Drängender aus Sicht der Stadt: ein verbesserter Zu– und Ausgang auf der Ostseite des Bahnhofs. Auch dort gibt es eine Treppe mit Schienen und alternativ einen Aufzug, der für E–Bikes aber oft zu klein ist. Die Schwingtüren des Bahnhofsgebäudes sind ein weiteres Hindernis für Radfahrer.

Ein Durchbruch wie auf der Westseite ist an der Stelle wohl nicht möglich, das Bahnhofsgebäude steht unter Denkmalschutz. Zudem wolle die Bahn Gleis 1 erhalten und es sei nicht gewollt, dass Radfahrer die Unterführung zum Durchfahren benutzen, sagte Baudezernent Florian Steinbrenner. Sie müssten dann absteigen und schieben. Gespräche über mögliche Umbauten liefen aber — zum einen mit der Deutschen Bahn, zum anderen auch mit Schoofs Immobilien, dem Investor, der das Bahnhofsgelände demnächst umgestalten will.