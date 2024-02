Der Investor für den Tuttlinger Bahnhof, die Schoofs Immobilien GmbH mit Sitz in Frankfurt, hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen bestätigte unserer Redaktion, dass der Insolvenzantrag am Montag beim Amtsgericht Offenbach eingegangen sei.

Die Anwaltskanzlei Andreas Kleinschmidt aus Frankfurt wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Das Unternehmen will die Insolvenz nach eigener Aussage jedoch in Eigenregie bewältigen.

Schoofs hatte einen Investorenwettbewerb um die Neugestaltung des Tuttlinger Bahnhofsareals gewonnen. Schon 2018 wurde das Projekt ausgeschrieben, den Zuschlag bekam Schoofs nach langen Verhandlungen im Mai 2022.

Investition in Höhe von 40 Millionen Euro geplant

Geplant war eine Investition von 40 Millionen Euro. Schoofs sollte das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude und die bisherigen Parkflächen links und rechts des Bahnhofs kaufen. Parkplätze und ein Fahrradparkhaus sollten gebaut werden, ebenso Flächen für Arztpraxen, Büros, Handel, Gastronomie und ein Hotel oder Businessappartements entstehen. Bauzeit: zwei bis drei Jahre.

Es gab bislang keinen unterschriebenen Vertrag

Seit Monaten tat sich jedoch nichts, auch einen unterschriebenen Vertrag gab es bislang nicht. Nun ist unklar, ob überhaupt etwas aus dem Vorhaben wird. Auch ein Gesundheitszentrum in einer hessischen Kleinstadt, das Schoofs bauen wollte, steht nach Medienberichten auf der Kippe.

Zu einzelnen Projekten konnte der Insolvenzverwalter auf Nachfrage noch nichts sagen. Das Verfahren habe gerade erst begonnen, hieß es aus der Kanzlei.

Auch der mit Schoofs verbundene Generalunternehmer GMB Gesellschaft für Gewerbeimmobilien mbH ist insolvent. Dennoch gibt sich das Unternehmen in einer Pressemitteilung zuversichtlich: Man werde laufende Bauprojekte fertigstellen, heißt es. Darüber hinaus liefen schon Gespräche mit möglichen Investoren für den Fortbestand der Firma. „Die Geschäftsführung wird zeitnah einen Investorenprozess unter den rechtlichen Vorgaben einer Eigenverwaltung einleiten“, so das Unternehmen.

Hohe Baukosten, gesunkene Nachfrage

Die Insolvenz sei die „Folge der kritischen Marktentwicklung mit gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten, der Zurückhaltung bei der Vergabe von Darlehen und der gleichzeitig gesunkenen Nachfrage und Bewertung von Objekten bei potenziellen Käufern“, wird Mohamed Younis, Geschäftsführer der Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt in der Pressemitteilung zitiert.

Zudem stocke der Verkauf eines großen Projektportfolios mit einer namhaften Fondsgesellschaft. „Das hat im Unternehmen zu wirtschaftlichen Verwerfungen geführt, auf die wir nun reagieren“, so Younis. „Wir werden uns so an die neuen Marktbedingungen anpassen.“

Nach Angaben von Schoofs wurde der Rechtsanwalt Jan Roth zum Generalhandlungsbevollmächtigten bestellt. Das Unternehmen habe frühzeitig auf die Situation reagiert und gehe gut vorbereitet in das Verfahren, heißt es von Roth in der Pressemitteilung. Er sei zuversichtlich, dass „eine für alle Beteiligten vernünftige Lösung“ gefunden werde.

Stadt verfolgt Plan B

Auch im Tuttlinger Gemeinderat waren zuletzt immer wieder Zweifel angeklungen, ob Schoofs am Bahnhof tatsächlich bauen würde. Oberbürgermeister Michael Beck hatte angekündigt, dass die Stadt das Gelände zur Not in Eigenregie überplanen werde. Er sprach von einem "Plan B".

Für die Stadt steht viel auf dem Spiel. Sie hat den Umbau des Bahnhofsvorplatzes, auf dem unter anderem ein neuer Busbahnhof entstehen soll, bereits begonnen. Sie investiert 15 Millionen Euro.