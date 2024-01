Das Tuttlinger Unternehmen „Meisterbäckerei Schneckenburger“ weitet sein Filialnetz aus. Es übernimmt zum Frühjahr eine derzeit geschlossene Niederlassung der Kette „Landbäckerei Geiger“ am Villinger Bahnhof.

Geiger mit Sitz in Villingendorf (Landkreis Rottweil) hatte im vergangenen Jahr Insolvenz angemeldet. Der Bäcker war mit mehreren Filialen in den Kreis Rottweil und Schwarzwald-Baar sowie in Bubsheim vertreten. In Villingen springt nun Schneckenburger ein und möchte nach Umbau und Erweiterung des Außenbereichs Ende Februar wieder eröffnen.

Das Tuttlinger Familienunternehmen ist in VS bereits im Schwarzwald-Baar-Center sowie im Modepark Röther ansässig. Zuletzt hatte Schneckenburger Anfang 2023 einige Filialen der Bäckerei Waldschütz in Engen übernommen. Das Traditionsgeschäft im Hegau hatte keinen Nachfolger gefunden. Schneckenburger hat etwa 40 Filialen in Tuttlingen und der weiteren Region bis Balingen und Konstanz.