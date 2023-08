Tuttlingen

Tuttlinger Backyard Ultra geht in die nächste Runde

Tuttlingen / Lesedauer: 3 min

Wie bei der Premiere im Oktober vergangenen Jahres erfolgt auch bei der zweiten Auflage des Backyard Ultra der Start jeder Runde am Vereinsheim der Tuttlinger Sportfreunde. (Foto: Simon Schneider )

Fortsetzung folgt: Die Tuttlinger Sportfreunde stecken derzeit mitten in den Vorbereitungen für die zweite Auflage des Backyard Ultra in Tuttlingen. Das Sportevent für Ausdauerläufer findet am 23.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 10:01 Von: Simon Schneider