Sie heißen „Blue House“, Apartment Lucy, Ferienwohnung Honberg oder Da Guiseppe: Erstaunlich viele Ferienwohnungen sind in Tuttlingen und in den Stadtteilen im Angebot. Für die Woche nach Ostern heißt es bei einigen: „Diese Unterkunft ist an ihren Reisedaten leider nicht mehr verfügbar.“ Offiziell bei der Stadt angemeldet sind 27 Wohnungen. Die Verwaltung geht zudem von einer „gewissen Dunkelziffer“ aus. Und kündigt nun Kontrollen an.

Vermieter müssen Meldung machen

Grundsätzlich müssen Ferienwohnungen beim Gewerbeamt der Stadt angemeldet werden. Wer eine bestehende Wohnung in eine Ferienwohnung umwandelt, muss einen Bauantrag stellen, erklärt der städtische Pressesprecher Arno Specht. Denn dabei handelt es sich um eine Nutzungsänderung.

Zudem gibt es steuerliche Gesichtspunkte. Das Gewerbeamt gibt die Meldung an das Finanzamt weiter. Mieteinnahmen durch Ferienwohnungen müssen versteuert werden.

Blick in den offenen Essbereich der Ferienwohnung "Hermine", die auf der Homepage der Stadt zu finden ist. (Foto: Privat )

Unterkünfte auf Homepage der Stadt zu finden

„Mit vielen Betreibern von Ferienwohnungen stehen wir über unsere Tourismusabteilung ohnehin in Kontakt“, sagt Specht. Zum Teil werden die Unterkünfte auch auf der Homepage der Stadt gelistet.

In letzter Zeit laufen in der Verwaltung aber einzelne Beschwerden auf. Von Bürgern, die sich über Lärm, wie ständiges Kommen und Gehen, aus der Nachbarwohnung oder dem Nachbarhaus beklagen. Dort werde Party gemacht und dann noch das Geräusch der berühmt-berüchtigten Rollkoffer.

Was ist erlaubt, was nicht?

Dahinter stecke die Frage: „Bei uns nebenan geht es zu wie im Hotel - dürfen die das überhaupt’?“, sagt der Stadtsprecher.

Zweckentfremdungsverbot Kann die Stadt die Umwandlung stoppen? In Tuttlingen suchen viele Menschen eine Wohnung. Könnte die Stadt der Umwidmung von Wohnungen in Ferienwohnungen einen Riegel vorschieben? So wie Berlin oder Hamburg, die sogenannte „Zweckentfremdungsverbote“ erlassen haben?

Nein, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Solche Verbote - die einen gravierenden Eingriff in die Eigentumsrechte des Hauseigentümers darstellen würden - kann eine Kommune nicht ohne weiteres erlassen. Voraussetzung ist, dass das Land nach einem landesweit einheitlichen Kriterienkatalog feststellt, dass in der betreffenden Kommune Wohnraummangel herrscht.

Dieser wurde in Tuttlingen - trotz der einschlägigen Erfahrungen vieler Bürgerinnen und Bürger - bislang vom Land nicht festgestellt. Specht: „Das Gleiche gilt übrigens für Mietpreisbremsen. Auch hier muss der Mangel erst vom Land festgestellt sein, damit die Kommune vorgehen darf.“

Grundsätzlich ja - wenn die Nutzung als Ferienwohnung entsprechend beantragt wurde. Wenn nicht, dann nicht. Die Mitarbeiter der Abteilung Bauordnung bei der Stadt wollen den Hinweisen der Bürger nun nachgehen. Zum Beispiel durch die systematische Auswertung von Buchungsportalen wie booking.com oder Airbnb. „Wobei wir den Betreffenden hier nicht einmal Betrugsabsichten unterstellen“, betont Specht.

Manchen Leuten sei es vermutlich schlichtweg nicht bewusst, dass sie eine Baugenehmigung beantragen müssen, wenn sie zum Beispiel ihre leerstehende Einliegerwohnung als Ferienwohnung vermieten wollen.

Seit über 20 Jahren Gäste

Daniela Kaufmann aus Nendingen hat schon seit rund 25 Jahren wechselnde Gäste in der kleinen Wohnung im eigenen Haus. Feste Mieter immer um sich zu haben, „das möchte ich nicht“, sagt die 48-Jährige.

Corona hat einiges verändert

Die meisten Feriengäste seien sehr umgänglich. Für sie nimmt sie sich gerne Zeit, wenn sie Fragen haben. Doch seit Corona sei die Nachfrage weniger geworden. Vor allem Firmen, die ihre Mitarbeiter aus dem Ausland teils für mehrere Monate bei ihr untergebracht haben, sind nun zurückhaltender.

Ihr Klientel besteht hauptsächlich aus Menschen ab 60 Jahren, die Verwandte in Tuttlingen oder Umgebung besuchen wollen. So wie an Ostern. Da hat sie wieder Gäste gehabt. Für sie ist das ein Nebeneinkommen. Aber wirklich lohnen würde es sich nicht, sagt sie. Beziehungsweise nicht mehr.

Preise sind ganz unterschiedlich

Ein Blick in das Buchungsportal booking.com zeigt: Im „Blue House“ kosten sechs Nächte vom 1. bis 7. April für zwei Personen in einer 80-Quadratmeter-Wohnung 1191 Euro. Allerdings hat die Wohnung insgesamt auch vier Schlafzimmer. Im „Appartment Lucy“, mit 56 qm2 deutlich kleiner, sind es 576 Euro. Und in den Ferienwohnungen „Honberg“ - Bewertung „fabelhaft“ - 808 Euro.

Der Mietpreis wird von den Vermietern selbst berechnet. Gesetzliche Vorgaben gibt es keine. Faktoren wie laufende und jährliche Kosten,Anschaffungen, Lage, Größe, Ausstattung fließen darin ein. Und die Unterschiede zwischen Haupt- und Nebensaison.

Das Buchungsportal bringt Schwung

Für die Ferienwohnung Hermine in Möhringen sind die Anfragen bis Ende August schon recht gut, sagt Klaus Menke. „Nicht ausgebucht, aber fast bis zu 60 Prozent belegt“, meint er. Die Wohnung ist auf der Homepage der Stadt gelistet und seit einigen Wochen auch über booking.com buchbar. Das habe einen deutlichen Schub gebracht.

Platz für zwei Personen ist vorhanden, eine weitere kann auf einer Ausziehcouch schlafen.

Krankheit macht Strich durch die Rechnung

Eigentlich wäre über Ostern eine Familie aus Spanien zu Besuch gewesen. Der Mann hat ein Vorstellungsgespräch bei einem hiesigen Betrieb, Frau und Kind wollten mitkommen, um die Gegend kennenzulernen.

Doch die Reise kam nicht zustande - eine Corona-Erkrankung kam dazwischen. Auch damit muss man als Vermieter rechnen.