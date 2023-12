Bislang parkt kostenlos, wer seinen Wagen in der Weimarstraße zwischen Wilhelmstraße und Bismarckstraße abstellt. Für maximal zwei Stunden mit Parkscheibe. Künftig gilt auch dort der Innenstadttarif von einem Euro pro Stunde bei einer Höchstparkdauer von zwei Stunden.

Zudem werden im Januar diese Regeln eingeführt:

In der Innenstadt - also Ubersche Innenstadt plus angrenzende Quartiere (im Osten bis Alleenstraße, im Süden bis Möhringer- und Katharinenstraße und im Westen dann bis Bismarckstraße): ein Euro pro Stunde; Parkzeit maximal zwei Stunden

Westliche Innenstadt (Stadtgarten bis Aesculap-Kreisel, beziehungsweise Weimarstraße bis Zeughausstraße): 50 Cent pro Stunde, Tagessatz vier Euro. Anwohner mit Ausweis frei

Östlich der Stadthalle bis Schlössleweg/Schützenstraße, zwischen Zeughaus- und Möhringer Straße sowie im Bereich Göhren: Anwohnerparken (also zwei Stunden kostenfrei mit Parkscheibe für alle, unbegrenzt für Anwohner mit Ausweis)

Parkplätze Festplatz/Donauspitz: Westlicher Bereich unbegrenzt kostenlos, östlicher Bereich maximal zwei Stunden kostenlos mit Parkscheibe.

Die Tageshöchstgebühr auf Parkplätzen liegt also bei vier Euro in der Westlichen Innenstadt, auf den anderen bewirtschafteten Parkplätzen liegt die Park-Höchstdauer bei zwei Stunden.

Parkhäuser: Dort kostet das Parken 0,50 Euro je halbe Stunde, der Tageshöchstsatz beträgt sechs Euro. Parkservice Hüfner, der die drei Parkhäuser bewirtschaftet, hat eine Gebührenerhöhung für Monatskarteninhaber ab 2024 angekündigt: Das Parkticket für einen Monat steigt von 41,65 Euro auf 50 Euro an.

So sieht es in anderen Städten aus:

Wie viel kostet das Parken auf den Parkplätzen der Innenstadt?

Konstanz: Für Kurzparker kostet zum Beispiel die Stunde am Döbele, Laube und Stephansplatz drei Euro.

Rottweil: Je nach Lage. Zum Beispiel am Kapuziner oder am Nägelesgraben: zwei Stunden gratis, drei Stunden ein Euro, vier Stunden zwei Euro.

Singen: Die Parkgebühr liegt bei einem Euro je 30 Minuten mit einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden.

Überlingen: In der Innenstadt gibt es keine Parkplätze mehr, die bewirtschaftet werden. Lediglich wenige Kurzzeitparkplätze sind vorhanden, die während der Be- und Entladezeit kostenlos sind. Für die Parkplätze am Rande der Innenstadt gibt es vier Parkzonen. Zone 1, Seestraße, kostet es 1,20 Euro je angefangene halbe Stunde. In Bahnhofstraße, Friedhof- und Jahnstraße sind es 80 Cent pro halbe Stunde, Zone 4: ein Euro je angefangene Stunde.

VS: In der Parkgebührenzone I 1,20 Euro je 60 Minuten sowie in der Parkgebührenzone II 0,60 Euro je 60 Minuten.

Wie viel kostet das Parken in den Parkhäusern?

Konstanz: Die Gebühren variieren je nach Betreiber. So kostet die Tiefgarage am Fischmarkt einen Euro für die halbe Stunde, zwei Euro für die Stunde, bis 90 Minuten drei Euro. Tageshöchstsatz: 24 Euro. Im Parkhaus Edeka sind es 1,40 Euro bis einer Stunde, 2,80 Euro bis zwei Stunden.

Rottweil: Parkhaus am Kriegsdamm: erste Stunde einen Euro, jede weitere 0,50 Cent. Tageshöchstsatz zehn Euro. Miete Dauerparkplatz 61,98 pro Monat. Edeka Culinara: pro Stunde 1 Euro, Tageshöchstsatz zehn Euro. Zusätzlich gibt es Parkplätze in der Tiefgarage unter dem Müller Markt, diese sind - noch - kostenlos.

Singen: Hier gehen die Preise je nach Parkhausbetreiber von 1,20 Euro über 1,50 Euro bis zu zwei Euro die Stunde. Tagestickets gibt es nur teilweise, die liegen zwischen zehn und elf Euro.

Überlingen: Die Entgelte für Kurzparker betragen je angefangene 30 Minuten 1 Euro. Der Höchstbetrag liegt bei 15 Euro am Tag.

VS: Park Service Hüfner betreibt fünf Parkhäuser, bis 20 Minuten kostet das Parken 50 Cent, bis eine Stunde 1,50 Euro, je weitere angefangene Stunde 1,50 Euro. Im Schwenninger City-Rondell kostet die Stunde 50 Cent, eine Stunde ein Euro, zwei 1,50 Euro, jede weitere einen Euro.

Gibt es überhaupt noch kostenfreie Parkplätze?

Konstanz: Zentrumsnah nicht, aber in den Wohngebieten ist das Parken überwiegend kostenfrei.

Rottweil: In der Innenstadt nicht, eine Möglichkeit besteht an der Stadthalle beziehungsweise beim Stadion. Von dort ist man laut Google Maps zu Fuß in 16 Minuten in der Innenstadt.

Singen: Am Rande der Innenstadt gibt es die kostenfreien Großparkplätze Festplatz und Landesgartenschau mit 580 Parkplätzen. Am anderen Ende der großzügige Hallenbad-Parkplatz mit 130 Plätzen, der ebenfalls kostenfrei ist.

Überlingen: Nur zum Be- und Entladen.

VS: Ja, es gibt grundsätzlich auch noch Parkraum in Villingen-Schwenningen, der nicht gebührenpflichtig ist, so der städtische Pressesprecher Christian Thiel. „Wenn man weiß, wo man suchen muss“, fügt er an.

Gibt es Parkflächen außerhalb der Parkhäuser, wo Pendler Wochen- oder Monatskarten kaufen können?

Konstanz: Nein.

Rottweil: Wochentickets für 7,50 Euro gibt es für den Parkplatz Zentrum (Groß’sche Wiese), allerdings steht dieser bald nicht mehr zur Verfügung (Baubeginn Parkhaus Frühjahr 2024). Danach ist ein Ausweichen auf die Parkplätze bei der Stadthalle möglich. Die sind kostenlos.

Singen: Ja, auf dem Conti-Parkplatz (Ecke Hauptstraße/Bahnhofsstraße), auf dem Rosenegg-Parkplatz, auf dem Parkplatz beim Krankenhaus und in der Mühlenstraße gibt es die Möglichkeit, Wochen- und Monatstickets zu kaufen. Die Woche kostet zehn Euro, der Monat 30 Euro.

Überlingen: Nein, zumindest keine städtischen. Nahe der Abfahrt Überlingen-Aufkirch liegt ein preisgünstiger P+R-Parkplatz mit direkter und regelmäßiger Busanbindung in die Altstadt und an den Bodensee. Im Parkschein von 3,50 Euro pro Tag ist die kurze Busfahrt in die Stadt und wieder zurück für bis zu fünf Fahrzeuginsassen inklusive.

VS: Nein.