Die Stadt Tuttlingen will das Bahnhofsgebäude nun selbst sanieren. Dabei wird kräftig auf die Tube gedrückt, denn es gibt ein Datum, bis wann das Vorhaben fertig sein soll. Der mögliche Investor, die Schoofs Immobilien GmbH aus Frankfurt, ist noch vor einer Vertragsunterzeichnung insolvent geworden.

„Im Idealfall schaffen wir es bis Ende 2025, die Fassade denkmalgerecht zu sanieren und die Bahnhofshalle in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen“, machte Tuttlingens Baudezernent Florian Steinbrenner den Gemeinderäten in der Sitzung am Montagabend klar.

Am Vorplatz laufen die Arbeiten

Bis dahin soll auch der Bahnhofsvorplatz umgebaut und als neuer Verkehrsknotenpunkt inklusive Busbahnhof genutzt werden können. Als attraktives Ensemble am Stadteingang. So ehrlich war Steinbrenner aber auch: Viel mehr wird die Stadt nicht hinbekommen.

Zum einen, weil das der zeitliche Rahmen nicht hergibt. Zum anderen, weil die Frage der Kosten im Raum steht. Darauf ging auch Oberbürgermeister Michael Beck ein: „Wir werden keine Millionenbeträge ausgeben ohne eine Gegenfinanzierung.“

Diese Architekten kennen das Objekt

Nun fallen erst mal Kosten in Höhe von 63.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie an, die aufzeigen soll, was am Bahnhofsgebäude unter den Vorgaben des Denkmalschutzes überhaupt möglich ist und was das kostet. Bereits im Juni sollen die Ergebnisse aus der Studie im Gemeinderat besprochen werden.

Seit Jahren ein Ärgernis: die Toiletten im Bahnhof. Auch das gehört zur Sanierung des Gebäudes dazu. (Foto: )

Den Auftrag dafür bekam das Architekturbüro GJL+ Freie Architekten, das auch mit Schoofs Immobilien eng zusammenarbeitet. Daher kennen die Architekten die Gegebenheiten in Tuttlingen bereits.

Einige Mieter stehen schon fest

Sie sollen auch Ideen liefern, welche Nutzungen in den beiden Flügelgebäuden des Bahnhofs vorstellbar wären. Die Akquise möglicher Mieter laufe parallel dazu an, gesteuert von der Stadtverwaltung. Denn der Kostenstand könne nur ermitteln werden, wenn es bereits Endnutzer gebe.

Als Mieter steht schon jetzt das DB-Reisebüro fest, zudem soll das Nahverkehrsamt des Landkreises in den Bahnhof einziehen, sagte Beck nach Gesprächen mit Landrat Stefan Bär. Favorisiert wird zudem eine Gastronomielösung. Stadtrat Hans-Martin Schwarz (LBU) betonte, „dass es fundamental wichtig ist, dass der Bahnhof auch abends bespielt wird“.

Auch mehrere Investoren denkbar

Für die Umgehungsflächen des Bahnhofs, die auch in städtischem Besitz sind, gibt es nach dem Insolvenzverfahren von Schoofs Gespräche mit anderen Investoren. Hotel, Parkhaus, Radabstellplätze, eine Fahrradwerkstatt, Flächen für Handel und Dienstleister - all das ist auf dem mehr rund einem Hektar Land vorgesehen.

„Das bringt uns die Chance der Refinanzierung“, stellte der OB klar. Zumal ein oder mehrere Investoren nun „den Bahnhof nicht mehr an der Backe haben“, wie es Stadtrat Henner Lamm (SPD) ausdrückte. Von Anfang an sei klar gewesen, dass der nicht das Goodie - also der Anreiz - des Gesamtprojekts ist. Zu teuer, zu viele Auflagen, zu wenig Ertrag.

Einer kann das Parkhaus machen, einer die Büros, einer das Hotel." Ulrich Baumann

Auch Projektentwickler Ulrich Baumann vom externen Büro Baumann Bauconsult ging darauf ein, dass die Stadt Tuttlingen ihr Vermarktungspotenzial durch eine Aufsplittung der Bereiche verbessern könne. „Einer kann das Parkhaus machen, einer die Büros, einer das Hotel“, meinte er. In Krisenzeiten wie diesen sei das mit weniger Risiko verbunden.

Das wird noch viele Jahre dauern

Klar sei aber auch: „Dieser Prozess wird sich nach der Fertigstellung des Bahnhofsvorplatzes und -gebäudes Ende 2025 garantiert noch vier Jahre hinziehen.“

Die Tuttlinger Wohnbau hatte seinerzeit beim Wettbewerb Bahnhof mitgemacht und wie Schoofs Vorschläge für eine Gestaltung des Gesamtareals bei der Stadt eingereicht. Schoofs erhielt den Zuschlag.

Sich nun erneut mit dem Bahnhof zu beschäftigen, ist laut Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess momentan kein Thema, „Die Stadt hat das Heft in der Hand und ist Herrin des Verfahrens“, meint er. Die Wohnbau sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht angefragt worden.

Nicht alle Räte stimmen zu

Überlegt wird, beim Bahnhofsgebäude mehrere Bauabschnitte zu bilden. Der erste Abschnitt umfasst wie erwähnt die Sanierung der alten Fassade. Und zwar rundum, einschließlich Dach und Fenster und zudem die Bahnhofshalle. Alles in enger Absprache mit dem Denkmalschutzamt. In einem oder in mehreren weiteren Abschnitten könnten dann die Bahnhofsflügel und das Thema Brandschutz angegangen werden.

Die Vergabe der Machbarkeitsstudie ging im Gemeinderat durch. Lediglich die drei FDP-Stadträte stimmten dagegen.