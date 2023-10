Tuttlingen sucht den (H)Ampelmann!

Ampelmännchen und -frauen hergehört! Kommt nach Tuttlingen, denn hier dürft ihr mal so richtig herum(h)ampeln! Wo andere Städte bloß langweilig in immer gleichen Abständen von Rot nach Grün und zurück schalten, steppt in Tuttlingen der Ampelbär!

Tuttlingen kann Lang-, Kurz-, Zwischen-, Haupt- und Nebenphasen und schmeißt an Werktagen manchmal ein Feiertagsprogramm in den Mix. Nur mal so, damit’s nicht zu fad wird.

Am Sonnenbuckel macht's am meisten Spaß

Besonders viel Spaß macht es in Tuttlingen an der Sonnenbuckel-Ampel, Ampelfrau oder -mann zu sein. Dort laufen zwei bis drei Programme abwechselnd, und weil’s so schön ist, kommen jetzt noch ein paar dazu:

Immer montags, zum Wochenanfang, weil keiner Lust auf Schule und Arbeit hat, haben alle Grün!

Dienstags müssen die Fußgänger drücken, wenn sie über die Kreuzung wollen.

Mittwochs müssen die Autofahrer drücken, wenn sie über die Kreuzung wollen.

Zu Ehren der Rettungskräfte

Am Donnerstag wird zu Ehren aller Rettungskräfte immer SOS geampelt, also grün-grün-grün, rooooot-rooooot-roooot, grün-grün-grün.

Freitags um eins macht jeder seins, ab 13 Uhr ist die Ampel komplett aus. Auch Ampel*innen brauchen mal Urlaub!

Samstags ist es personell recht eng, weil niemand mehr am Wochenende arbeiten will. Deshalb gilt: Wer über die Ampel will, muss erst ein Ticket ziehen!

Sonntags ist der genderneutrale Ampeltag, da blinkt es in allen Regenbogenfarben. Was das dann für den Verkehr bedeutet? Keine Ahnung!

Traumhafte Bedingungen also für alle, die ihren Dienst an der Ampel tun wollen. Bewerbungen bitte an (h)[email protected]!