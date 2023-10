Tuttlingen stell Notfall-Infos in Broschüre zusammen

Wie verhält man sich richtig im Notfall? Dazu hat die Stadt Tuttlingen die wichtigsten Infos zusammen gestellt ‐ klassisch auf Papier, da im Ernstfall oft auch kein Internet verfügbar ist. Diese Woche liegen die Hefte dem Südfinder bei. Außerdem liegt die Broschüre und Rathaus oder bei der Feuerwehr aus.

„Die Stadt Tuttlingen betreibt verstärkt Vorsorge“, so OB Michael Beck und erinnert an die neuen Sirenen oder das Konzept der Notfalltreffpunkte. „Allerdings setzen all diese Maßnahmen voraus, dass die Bürgerinnen und Bürger auch darüber informiert sind.“ Auf wenigen Seiten erfahren die Leserinnen und Leser daher das Wichtigste über Alarmierungen oder das Verhalten bei Evakuierungen oder Stromausfällen. Sämtliche Infos gibt es natürlich auch auf www.tuttlingen.de/notfall.