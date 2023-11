Der November nähert sich dem Ende und die Weihnachtsmärkte rücken näher. Klar ist aber: Nicht alle finden wie gewohnt statt und fallen stattdessen ins Wasser.

Adventstreff findet wieder statt

Andere bleiben den Tuttlinger Bürgerinnen und Bürgern allerdings erhalten. Beispielsweise der Adventstreff, der sich mittlerweile seit einigen Jahren in der Tuttlinger Innenstadt etabliert hat.

Veranstaltet wird er auch in diesem Jahr vom Gewerbe- und Handelsverein ProTut in Zusammenarbeit mit der Stadt Tuttlingen und findet in der Adventszeit vom 1. bis zum 22. Dezember auf dem Tuttlinger Marktplatz statt.

Programm auf der Bühne

Insgesamt drei Hütten sind geplant. Wer eine davon bewirten möchte, kann sich dafür jüngst bei ProTut bewerben. „In diesen Hütten können die Vereine Selbstgemachtes verkaufen oder Speisen und Getränke anbieten“, heißt es von ProTut.

Auch eine Bühne ist wieder geplant, auf denen Freiwillige ein Programm organisieren können. Der Adventstreff ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Rittergarten-Weihnachtsmarkt fällt ins Wasser

Ein paar Straßen weiter, am Place de Draguignan, fand im vergangenen Jahr ‐ nicht wie üblich im Rittergarten ‐ der Rittergarten-Weihnachtsmarkt statt.

Organisator Christoph „Stiefel“ Manz hatte damals zusammen mit dem Verein ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. „Dieses Jahr fällt er aber leider ins Wasser“, sagt er.

Denn: Der Vorstand wechselt einmal komplett durch. „Im September stand noch nicht fest, ob es überhaupt einen neuen Vorstand oder ein gar weiterhin einen Verein geben wird“, erinnert er sich. Doch den gibt es nun: Ursula Kattler ist neue Vorsitzende des Vereins.

Zu wenig Planungszeit

Aber: „Um einen Weihnachtsmarkt zu organisieren, war die Zeit leider viel zu knapp“, resigniert sie und verspricht: „Wir sind jetzt schon in Gesprächen für den Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr und hoffen, dass dieser vielleicht traditionell wieder am Rittergarten stattfinden kann.“

Nendinger Weihnachtsmarkt an der Donauschule

Auch in den Tuttlinger Stadtteilen ist einiges geboten. Beispielsweise in Nendingen, wo am 2. und am 3. Dezember zum 17. Mal der Weihnachtsmarkt stattfindet.

Zu finden ist er an der Donauschule. Am Samstag ist er von 16 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Während beiden Tagen spielt die Musikkapelle Nendingen.

Adventsmarkt in Möhringen

Auch in Möhringen gibt es wie schon im vergangenen Jahr einen Adventsmarkt rund um die Weinstube „s'Fensterle“. Geplant sind mehrere Stände „in gemütlicher Atmosphäre mit einer Feuerstelle“, erzählt Wilfried Heine, Veranstalter des Adventsmarktes und Geschäftsführer des Fensterles.

Er ergänzt: „Wir haben den Markt auch auf die Abendstunden gelegt.“ Und zwar am kommenden Sonntag, 26. November, von 16 bis 23 Uhr. „Es gibt Selbstgemachtes, Speisen, Getränke und auch musikalisches Programm“, sagt Heine.