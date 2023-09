Schon vor einigen Monaten wurde bekannt: Die Stadt Tuttlingen wird 2023 deutlich weniger Steuern einnehmen als gedacht. Das bedeutet für die Stadt zwar nicht den finanziellen Ruin. Dennoch könnte sich der Trend 2024 fortsetzen ‐ und das hat Einfluss auf den städtischen Geldbeutel.

Fünf Millionen Euro weniger bei der Gewerbesteuer, dazu knapp eine Million Euro weniger bei Umsatz- und Einkommenssteuer. Aufgrund dieser Zahlen musste Stadtkämmerer Jürgen Fischer einen Nachtragshaushalt zusammenstellen. Eine Spardevise wurde schon im Vorfeld ausgegeben, pauschale Budgetkürzungen eingeführt, einige Projekte verschoben.

Nicht mehr so viel Geld auf der hohen Kante

Weil sich durch weniger Einnahmen auch die Umlagen, die die Stadt an Kreis und Land abgeben muss, verringern, landet die Stadt am Ende bei einem zusätzlichen Minus von 2,4 Millionen Euro. Schon vor dem Einschnitt bei der Gewerbesteuer hatte unterm Strich für 2023 Defizit gestanden, nun wird es sich auf insgesamt 7,9 Millionen Euro erhöhen. Die Stadt kann das Defizit aus Überschüssen aus den Vorjahren ausgleichen, doch diese schmelzen dahin.

Allein 117 von 125 Millionen Euro fließen 2023 laut Fischer in Pflichtaufgaben der Verwaltung. Die FDP-Fraktion schlägt eine Haushaltsstrukturkommission vor, um Sparpotenziale auszuloten. Er sei offen dafür, sagte Oberbürgermeister Michael Beck. „Aber man muss dann auch bereit sein, Strukturen zu verändern“, gab er zu bedenken. Das sei bisher nicht erfolgt.

Schlechtere Prognose für Gewerbesteuer

Auch für 2024 werde Stadt nicht aus dem Vollen schöpfen können, kündigte Kämmerer Fischer kürzlich in einer Ausschusssitzung an. Die Erwartungen an die Gewerbesteuereinnahmen werde er im Haushaltsplan 2024 herunterschrauben müssen. „Das wird so nicht kommen“, sagte er angesichts der 46 Millionen Euro, die bislang noch in der Finanzplanung stehen.

Hinzu kommen höhere Ausgaben, etwa für Personal. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst macht allein drei Millionen Euro aus, die Beamten sind da noch nicht eingerechnet. Was 2024 noch so in den Haushalt kommt, muss also gut überlegt sein.

Was passiert mit den Bädern?

Etwa die Bäder-Frage, über der die Stadtverwaltung derzeit grübelt. Tuwass und Freibad sind seit Jahren finanziell mit den Stadtwerken verbandelt ‐ der Gewinn der Stadtwerke soll das Defizit der Bäder ausgleichen. Weil das Defizit den Gewinn aber seit Jahren übersteigt, überlegt die Stadt derzeit, eine andere Gesellschaftsform für die Bäder zu finden, zum Beispiel als Eigenbetrieb. Steuerliche und andere Aspekte flössen da mit ein, sagt Fischer. „Die Entscheidungen gären noch, das muss gut durchdacht werden, wie man das macht.“