„Sind das Neubauten?“, wird Horst Riess, einer der beiden Geschäftsführer der Tuttlinger Wohnbau, immer wieder gefragt. Denn die zehn Häuser der sogenannten Chiron-Siedlung sehen aus wie neu, inklusive der Tatsache, dass in den Außenbereichen noch ein bisschen was gemacht werden muss.

Die Wohnbau hat die Gebäude energetisch saniert und ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Aber ein Projekt mit Nachahmungs-Effekt ist es nicht.

Viel Geld in die Hand genommen

Einzig und allein wegen der Kosten. Etwas mehr als sechs Millionen Euro betragen die Investitionen im Karree Olgastraße/Ringstraße/Kreuzstraße. Dafür gibt es einen öffentlichen Zuschuss von 40 Prozent, also etwa 2,4 Millionen Euro. Dennoch: „So was kann die Wohnbau nicht jedes Jahr machen“, bekennt Riess.

Gemeinderäte und Vertreter der Wohnbau bei der Besichtigung. (Foto: Ingeborg Wagner )

Schick sehen sie aus, die ehemaligen Werkswohnungen von Chiron, Baujahr 1944. Weiß und Hellblau, mit senkrechter Lattung. 55 Wohnungen verteilen sich auf die Häuser, die in Z-Form gebaut wurden. Der Beitrag zum Klimaschutz erfolgt mittels Fassadendämmung mit Holzschalung, 36 Zentimeter dick.

Mitsamt der Fenster auf die alte Fassade montiert

Gefertigt und vormontiert wurden die Bauteile in Estland, inklusive der Fenster. Der Holzrahmenbau hängt an Stahlwinkeln, die aufgeschraubt wurden. Die alten Fenster wurden beim Einbauen nach innen weggenommen. Damit alles haargenau passt, wurde die Fassade zuvor zentimetergenau abgescannt. Die Firma Niersberger aus Erlangen ist beim Projekt als Generalunternehmer tätig.

An den Eingangstüren sieht man den neuen Fassadenaufbau samt Dämmung. (Foto: Ingeborg Wagner )

70 Prozent CO2-Einsparung, 60 Prozent Heizungsersparnis, zählt Riess als Ergebnis auf. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe dient als Heizung, das Warmwasser wird per Strom in den Boilern der Wohnungen erhitzt. Dafür wird die Photovoltaikanlage auf den Dächern verwendet.

Nun hat jeder einen Balkon

Wie hoch die Kosten für den Mieterstrom sein wird - das bedeutet, dass sich die Bewohner durch die Energie versorgen können, die direkt im Gebäude erzeugt wird - werde momentan mit den Stadtwerken verhandelt, so Michael Heim, Architekt bei der Wohnbau.

Mit den neuen Fassaden wurden auch neue, größere Balkone aufgebaut, etliche Wohnungen hatten bisher gar keinen. Das habe die Akzeptanz der Maßnahme weiter erhöht, so Rita Hilzinger, ebenfalls Geschäftsführerin der Wohnbau.

Balkone sind nun für alle Wohnungen vorhanden oder werden noch montiert. (Foto: Ingeborg Wagner )

Die Mieten steigen

Die Chiron-Siedlung sei schon vor der energetischen Sanierung ein beliebtes Mietobjekt gewesen, da sie kleine Wohneinheiten zu günstigen Preisen vereine. Der Mietpreis kalt lag bislang bei 6,30 Euro pro Quadratmeter.

Klar, der steigt nun. Die Wohnbau sieht aber davon ab, die tatsächlichen Kosten - knapp sechs Euro pro Quadratmeter - umzulegen, wie Riess beim Vorort-Termin mit Gemeinderäten sagte. Stattdessen wird es um bis zu 1,50 Euro teurer. Riess: „Dennoch, das ist etwas, das der Mieter spürt.“ Er fordert neue Lösungen für den Klimaschutz am Bau, nicht nur günstigere. „Das muss auch noch einfacher gehen“, hofft er.

Im Garten wird weitergebaut

Auf sieben Monate ist die Bauzeit insgesamt angesetzt. Noch fehlen die letzten Balkone, Details an den Fassaden und die Außenanlagen. Wenn alles fertig ist, wird weiter gebaut. Im Garten an der Olgastraße ist noch Platz, dort entsteht ein Sechs-Partien-Haus. Die Bauvoranfrage sei durch, nun gehe es in die Genehmigungsphase, so Heim.