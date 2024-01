Tuttlingen führt Döner-Bon ein

Zugegeben, öffentliche Toiletten sind ganz oft nicht das Gelbe vom Ei. Da ist oft erstmal egal, ob es Klopapier gibt - Hauptsache, man muss nicht durch eine Urinpfütze laufen. Ein besonders räudiges Exemplar findet man am Tuttlinger ZOB.

Dort gibt’s zum vollgepinkelten Klo Geschlechtskrankheiten und pöbelnde Jugendliche on top. Sogar der OB fordert: Schließung - und zwar sofort!

Dabei gäbe es doch auch wunderbare Alternativen. Zum Beispiel ein Bezahlsystem, wie bei Tankstellen. Wer also aufs Stille Örtchen muss, zahlt 50 Cent und bekommt diese per Bon beispielsweise auf den nächsten Döner gutgeschrieben. Oder: Wer fürs Klo zahlt, bekommt den Euro per Ein-Euro-Ticket zurück. Oder man führt eine Stempelkarte ein: „Jedes fünfte Pinkeln ist gratis.“

Am Ende fehlt dann nur noch die Reinigungskraft - am besten groß, breit gebaut, düsterer Blick und lautes Organ - das schreckt dann wahrscheinlich auch den engagiertesten Pöbler ab.