Diese neuen Geschäfte eröffnen in Tuttlingen

Neueröffnungen, Schließungen, Umzüge: Die Tuttlinger Innenstadt ist im ständigen Wandel. Auch in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich einiges getan. Ein Überblick.

Die Kutmühle kommt

Das Unternehmen mit Stammsitz in Villingen-Schwenningen wird in der Brunnentalstraße 90 in Tuttlingen eine Filiale eröffnen. Dort, wo zuvor der Toptanz Schuhvertrieb war. Derzeit laufen die Umbauarbeiten.

„Vorsichtig gesagt, hoffen wir, dass wir es bis Mitte Mai schaffen“, sagt Matthias Riegger, Mitglied der Geschäftsführung der Kutmühle. Bis dahin müssen noch Schreinerarbeiten und Elektrik gemacht werden. Von jedem Gewerk etwas.

Wir sind gespannt, wie sich die Nachfrage entwickeln wird. Matthias Riegger

„In Tuttlingen waren wir bisher noch nie“, meint er. Zwar habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Fühler dorthin ausgestreckt. Aber erst jetzt habe sich ein Objekt ergeben, das gut gepasst hat.

Die Bäckerfiliale startet mit dem Verkauf von Brot, Brötchen, Kuchen Mehl und Müsli sowie Kaffee zum Mitnehmen. Je nach Nachfrage wäre es auch möglich, ein Café einzurichten. Der Platz würde es hergeben. „Wir sind gespannt, wie sich die Nachfrage entwickeln wird“, meint Riegger. Noch sucht die Kutmühle Personal.

Der nächste Automatenladen kommt

Ein weiterer Automatenladen eröffnet in Tuttlingen, und wieder in der Unteren Hauptstraße. Dort ist mit „Global Bites“ bereits ein ähnliches Geschäft vertreten. Die Besonderheit am neuen Laden: Es gibt einen Pizza-Automaten.

Der soll innerhalb von fünf Minuten - so der Aufdruck auf dem Automaten - „Delicious cheese Pizza“, also leckere Käse-Pizza, ausgeben. In den Räumlichkeiten war zuvor das Sapori Siciliani untergebracht gewesen. Nach dessen Umzug in die Möhringer Straße stand das Geschäft leer.

Neu ist auch die Geheimratsecke 2.0.

Patricia Jochum hat die Räumlichkeiten des ehemaligen Bekleidungsgeschäfts „Elfenreich“ in der Donaustraße 26 komplett umgebaut und in einen Friseursalon verwandelt.

Das Besondere: „Es wird der erste blonde Salon in Tuttlingen“, sagt die Geschäftsführerin und ergänzt: „Wir haben erweitert. Das Geschäft in der Unteren Vorstadt bleibt natürlich auch“.

In dem neuen Geschäft wollen sich sie und ihr Team vor allem auf Blondierungen und Balayage - eine Färbetechnik, bei der einzelne Haarsträhnen in einer Fege-Bewegung mit unterschiedlichen Nuancen bepinselt werden - fokussieren.

„Natürlich bedienen wir auch andere Nischen. Das Augenmerk liegt allerdings darauf“, erzählt die Geschäftsführerin. Mit den Umbauarbeiten seien sie mittlerweile fertig. Und: „Am 13.April findet die Einweihungsfeier mit Tag der offenen Tür statt“.

Elif Reisebüro zieht um

Das Reisebüro bleibt aber in der selben Straße. Nur die Hausnummer hat sich geändert. Statt Möhringer Straße 21 ist der Standort nun Möhringer Straße 28. „Wir haben mehr Platz, und es ist viel moderner“, sagt der Mann von Inhaberin Elif Savluk. Zuvor war das Beauty-Studio „Ma Belle“ dort untergebracht. Das ist nach Wurmlingen umgezogen. Die dortigen Räumlichkeiten werden derzeit noch hergerichtet.

Das „Huynh Nagelstudio“ hat bald eine neue Adresse

Bislang ist das Geschäft noch in der Wilhelmstraße, ab dem 2. April eröffnet Besitzer Huynh Nghiep Thanh in der Oberamteistraße 22. In seinem bisherigen Geschäft sei ihm die Miete mittlerweile zu teuer, und in den Wintermonaten hätten sie Probleme mit der Heizung gehabt, sagt er.