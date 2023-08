Tuttlingen

Tuttlingen: An 26 Stellen liegt ein Stolperstein

Tuttlingen / Lesedauer: 3 min

Mahnmal im öffentlichen Raum: Stadtführerin Claudia Schreiber-Winkler in der Rathausstraße vor dem „Stolperstein“, der an die 1940 von den Nazis ermordete Pauline Dold erinnert. (Foto: Dieter Kleibauer )

Sie waren alt oder jung, Frau oder Mann, Jude oder Katholikin, wohlhabend oder arm, stammten aus typischen Tuttlinger Familien wie Hilzinger oder trugen Allerweltsnamen wie Maier — was sie verbindet, ist ein so genannter Stolperstein, der an Opfer der Nationalsozialismus erinnert.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 12:19 Von: Dieter Kleibauer