Die Behelfsbrücke in Tuttlingen kommt! Das steht nun fest. In einer geheimen Klausurtagung des Gemeinderates haben sich die Gremiumsmitglieder einhellig für ein Tauschgeschäft entschieden. Erwartet wird, dass in der nächsten öffentlichen (!) Sitzung des Rates einstimmig beschlossen werden soll, der Stadt Fridingen ein Tauschgeschäft zu unterbreiten. Das geht aus der geheimen Beschlussvorlage hervor, die das Whistleblower-Portal Tutti-Leaks in den Briefkasten unserer Redaktion hat flattern lassen.

Tauschgeschäft auf Leihbasis

In der Vorlage steht, dass man die Nanteuiller Brücke aus Fridingen ein paar Kilometer die Donau aufwärts nach Tuttlingen verfrachten möchte ‐ auf Leihbasis. Denn die Holzbrücke in Fridingen ist baugleich mit dem alten und entfernten Rathaussteg in der Kreisstadt und würde fabelhaft an selbige Stelle passen ‐ als Behelfsbrücke, bis der neue Rathaussteg kommt, dessen Neubau sich um ein paar wenige Jahre verzögert.

Deal mit Zukunftspotenzial

Als Gegenleistung soll die Stadt Fridingen OB Beck bekommen und zudem die Kostenbeteiligung an der Sanierung der Gymnasien erlassen werden ‐ anteilig der Jahre, wie lang die Fridinger den für die Holzbrücke eingetauschten OB in der Donaugemeinde behalten. Sollte der neue Rathaussteg in Tuttlingen allerdings früher fertiggestellt werden als erwartet und geplant, so soll dies keinerlei Auswirkung auf die Ausleihfrist des OBs haben. Immerhin spart die Stadt somit ein OB-Gehalt ein. Ein genialer Deal mit Zukunftspotenzial!