Turbulentes Derby: Renquishausen siegt im Schlussspurt 4:3

SG Gosheim/Wehingen - SV Renquishausen 3:4 (3:1). Im Wehinger Bärastadion erlebten die zahlreichen Fans im Heubergderby ein emotionales Spiel mit Platzverweis und zehn gelben Karten sowie zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Der favorisierte Gast stand kurz davor, dass seine Erfolgsserie der letzten Wochen beendet worden wäre. Die Heimelf führte zur Pause bereits mit 3:1, lag immerhin fast 70 Minuten noch mit einem Tor vorn, ehe der SVR zu einem fulminanten Schlussspurt ansetzte und die Begegnung mit einem Doppelschlag innerhalb von nicht einmal 60 Sekunden drehte. Renquishausen beibt im zehnten Spiel hintereinander (acht Siege) ungeschlagen.

Beim frühen 1:0 schloss Luis Klaiber einen schönen Angriff ab, umkurvte SVR-Keeper Mario Gentner und schob ein. Das 2:0 markierte Yannick Schurr nach einer schönen Kombination (18.). Gäste-Routinier Marius Butz verkürzte allerdings keine 180 Sekunden später auf 2:1. Wieder Schurr sorgte per Kopfball in der 38. Minute für den überraschenden 3:1-Zwischenstand gegen die beste Abwehr der Liga.

Nach dem Seitenwechsel drängte die SG zwar auf das vierte Tor, doch der SVR stellte um und kämpfte sich mit viel Laufarbeit und Zweikampfhärte zurück in die Partie. Zwei Standards leiteten die Aufholjagd ein: Adrian Klaiber traf erst per Freistoß zum 3:2 (52.) und in der 69. Minute mit einem Foulelfmeter zum 3:3. Kaum wieder angespielt, nutzten die Gäste eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr durch Ruben Grießhaber zum 3:4 aus (70.). Den Hausherren wurde in der Schlussphase noch ein Elfmeter zum möglichen 4:4 versagt.

Trainer Ralf Schmitzer meinte zu der Niederlage: „Die war extrem bitter. Wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt, eine tolle erste Halbzeit gespielt. Da schießen wir gegen die beste Abwehr drei Tore zur Pause und verlieren am Ende, weil wir uns nach den Renquishausener Umstellungen auf deren Kampfspiel eingelassen haben. Ein Remis wäre über die 90 Minuten gesehen verdient gewesen.“

Tore: 1:0 Luis Klaiber (5.), 2:0, 3:1 beide Yannick Schurr (18., 38.), 2:1 Marius Butz (21.), 3:2, 3:3 beide Adrian Klaiber (52., 69.), 3:4 Ruben Grießhaber (70.). - Schiedsrichter: Thomas Preuß. - Zuschauer: 200. - Besondere Vorkommnisse: rote Karte Leon Bosnjak (88). - Gelbe Karten: 5/5.

FSV Schwenningen - SV Egesheim 4:0 (1:0). - Tore: 1:0 Michael Tsamourlidis (23.), 2:0, 3:0 beide Alen Coralic (63., 68.), 4:0 Alem Klicic (78.). Schiedsrichter: Marc Kolberg. - Zuschauer: 100.

FV Fatihspor Spaichingen - SV Tuningen 4:1 (1:1). - Tore: 1:0 Selahattin Yelken (7.), 1:1 Nico Boni (23.), 2:1, 3:1 beide Ercan Demirci (47., Elfmeter/70.), 4:1 Mohammed Eid (Elfmeter/81.). - Schiedsrichter: Helmut Link. - Zuschauer: 100.

SV Böttingen - SV Spaichingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Justin Hartung (19.), 0:2 Alessandro Cinefra (55.). Schiedsrichter: Ferhat Korkut. - Zuschauer: 100.

SC Wellendingen - SV Seitingen-Oberflacht 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Giorgian Bilea (13.), 0:2 Jannis Mink (Elfmeter/87.), 1:2 Patrick Schmeh (88.). Schiedsrichter: Heiko Abend. Zuschauer: 100. - Besondere Vorkommnisse: gelb-rote Karte Seitingen-Oberflacht (44.). - Gelbe Karten: 6/4.

SG Frittlingen/Wilflingen - SG Irndorf/Bärenthal 2:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 beide Dragan Karanov (30., 31.). Schiedsrichter: Thomas Glantz. Zuschauer: 100.

SV Deilingen-Delkhofen - SC 04 Tuttlingen II 5:1 (2:0). - Tore: 1:0 Thomas Hermle (Elfmeter/2.), 2:0 Mateo Knezevic (20.), 2:1 Emirhan Cagman (38.), 3:1, 4:1, 5:1 alle Michael Lier (60., 74., 85.). - Schiedsrichter: Lothar Gaiser.- Zuschauer: 80.