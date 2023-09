Vielleicht hat sich der ein oder andere Fußballer von B-Kreisligist VfL Nendingen schon auf das spielfreie Wochenende gefreut. Daraus könnte möglicherweise nichts werden. Die für Sonntag um 15 Uhr terminierte Partie gegen das bisher vom Spielbetrieb ausgeschlossene Türkgücü Tuttlingen ist noch nicht abgesetzt. Ob angepfiffen wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

„Türkgücü Tuttlingen hat die Beschwerde gegen den Ausschluss vom Spielbetrieb fristgerecht eingereicht“, teilt Matthias Harzer, Spielleiter im Fußballbezirk Schwarzwald, auf Nachfrage mit. Der Einspruch wurde an das Präsidium des Württembergischen Fußballverbands (WFV) weitergereicht.

Bezirk Schwarzwald ist im Verfahren außen vor

Zwar gehört Türkgücü Tuttlingen zum Fußballbezirk Schwarzwald. Mit der Entscheidung, ob der Verein wieder zum Spielbetrieb zugelassen wird, hätten die Verantwortlichen vor Ort aber nichts zu tun. „Das ist Sache der Sportgerichtsbarkeit. Da haben wir von Bezirksseite keinen Einfluss“, sagt Harzer.

Türkgücü war eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel in der noch jungen Saison über den Ausschluss vom WFV informiert worden. Als Grund wurde angeführt, dass im Spiel gegen den FV 08 Rottweil III (6:4/Wertung 0:3) mehrere nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt worden waren, die eigentlich für einen anderen Verein im Einsatz waren.

Verein will sich zum Verfahren nicht äußern

Eine von mehreren Verfehlungen. Seit dem Spielabbruch beim SV Egesheim wegen einer Schlägerei im Jahr 2020 hatte der Verein unter Beobachtung gestanden. Von Vereinsseite wollte sich aufgrund des laufenden Verfahrens zur gegenwärtigen Situation kein Verantwortlicher äußern.

Spiel in Nendingen wird zunächst nicht abgesetzt

Harzer erklärte, dass der Bezirk das Spiel in Nendingen bis Freitag nicht absetzen will. Sollte der Einspruch von Türkgücü Erfolg haben, soll gespielt werden. Dann stünden auch weitere Nachholspiele auf dem Programm. Zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen wurden die bisherigen Spiele des Vereins in der Kreisliga B2 Schwarzwald nur abgesetzt. Sollte die Beschwerde des Vereins abgeschmettert werden, so wird Türkgücü Tuttlingen in der Kreisliga B2 auf den letzten Platz gesetzt und komplett aus der Liga rausgenommen.