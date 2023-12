Türk+Hillinger dankt für Betriebstreue

Im Rahmen einer Feierstunde begrüßte Türk+Hillinger-Geschäftsführer Michael Mann die diesjährigen Jubilare in der Cafeteria des Unternehmens in Tuttlingen. Traditionell hat T+H laut Pressemitteilung der Betriebsleitung Jahr für Jahr viele Mitarbeiter, die für ihre Betriebstreue zu T+H ausgezeichnet werden. So sind es auch in diesem Jahr 29 Betriebsjubilare. Alle Jubilare erhielten Urkunden und Geschenke.

Geehrt wurden für 40 Jahre: Beatrix Greiner. Für 25 Jahre: Mario Battaglia, Jelena Berger, Bernhard Done, Nicoleta Fanea, Natalia Holzmann, Ioana Ionat, Siegfried Kiefer, Ludwig Matt, Muamed Memeti, Manuela Riess-Maier, Inmaculada Ambrosio Sanchez, Helene Sorokowski, Anita Tschaut, Gerhard Vetter. Für zehn Jahre: Adrian Biermann, Erika Beilemann, Andrzej Blasczcuk, Gheorghe Cioarec, Giovanni Desimini, Alexander Frank, Doris Gojkovic, Cahit Heister, Filiz Karatas, Magdalena Manaj, Anna Maskaleva, Erika Sebenji, Walter Speck und Madelaine Woelke