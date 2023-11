TTC Tuttlingen bezwingt ungeschlagenen TTV Ettlingen

Starker Auftritt des TTC Tuttlingen: Im Spiel gegen die bis dato ungeschlagene Mannschaft des TTV Ettlingen holten sich die Blau-Weißen in heimischer Halle einen klaren 9:4-Erfolg. Die Basis für den Sieg bildeten drei Erfolge in den Anfangsdoppeln.

Die Ettlinger hatten im bisherigen Verlauf der Spielzeit eine starke Rolle gespielt, mussten jetzt jedoch ersatzgeschwächt eine ziemlich deutliche Niederlage in Tuttlingen einstecken. Die Nordbadener waren ohne ihr etatmäßiges vorderes Paarkreuz an die Donau gereist ‐ eine Schwächung, die der TTC gut ausnutzen konnte. Die Kräfteverhältnisse an diesem Abend deuteten sich bereits in den Doppeln an, die allesamt an die Gastgeber gingen. Stark hier vor allem die Leistung der Paarung Thomas Fader/Martin Ettwein, die das Doppel eins der Gäste förmlich auseinandernahm.

In den Einzeln konnten die Tuttlinger schnell mit drei Erfolgen in Serie nachlegen. Am vorderen Paarkreuz holte sich Detlef Stickel einen Fünfsatzsieg gegen Christoph Füllner, im Parallelspiel setzte sich Thomas Fader in vier Sätzen gegen Norman Schreck durch. Als Niki Schärrer dann den Punkt zum 6:0 holte, war eine Vorentscheidung gefallen. Die Tuttlinger Nummer drei setzte sich letztlich klar gegen Daniel Maus. Die komfortable Führung schmolz nach Niederlagen von Marian Pudimat, Andreas Kohler und Martin Ettwein im Anschluss zwar dahin, doch wirklich nahe konnten die Gäste den Tuttlingern nicht kommen. Dafür sorgte das starke vordere Paarkreuz der Gastgeber: Zunächst holte sich Stickel ein klares 3:0 gegen Schreck, bevor Fader in einem Fünfsatzmatch gegen Füllner die Oberhand behielt. Beim Zwischenstand von 8:3 musste Schärrer zwar eine Niederlage hinnehmen, doch bereits im folgenden Spiel fiel die Entscheidung: Mit einem klaren 3:0-Satzerfolg bescherte Marian Pudimat den Tuttlingern dann den neunten Punkt. Mit 6:4 Punkten rangiert der TTC auf Tabellenplatz fünf, was für die kommenden Spiele durchaus Optionen nach oben möglich machen könnte.