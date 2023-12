Trotz steigender Grundschülerzahlen keine Neubauten nötig

Trotz steigender Einschulungen sind kostspielige Grundschulneubauten in den nächsten Jahren nicht nötig. Dies ist die Kernaussage der Schulentwicklungsplanung, die der Gemeinderat am Montag zur Kenntnis nahm.

Laut Pressemitteilung aus der Stadtverwaltung wurden 343 Schülerinnen und Schüler im Jahr 2022 eingeschult, schon ein Jahr drauf waren es 402, 2024 werden es voraussichtlich ähnlich so viele, und für 2025 werden sogar 411 erwartet. Diese Zahlen sind die Grundlage für die Schulentwicklungsplanung der Stadt Tuttlingen, ermittelt werden sie auf der Grundlage der Geburtenzahlen und des Zuzugs der letzten Jahre. „Wir bewegen uns also gerade auf einem gleichbleibend hohen Niveau“, sagt Daniela Arno von der Abteilung Schulen.

Anhand der digital hinterlegten Daten der Schulgebäude wurde dann ermittelt, ob diese Entwicklung in den nächsten Jahren Neu- oder Erweiterungsbauten an Schulen nötig macht - eine Frage, die klar verneint werden konnte: Eventuelle Engpässe an einzelnen Schulen könnten auch durch Änderungen an den Schulbezirken abgefangen werden. Ein weiteres Mittel wäre die Umfunktionierung von Schulräumen, welches je nach Grundschule und Schülerzahl im Einzelfall geprüft werden muss. „Größere Bauarbeiten wären zum aktuellen Zeitpunkt nicht verhältnismäßig“, so Arno. Auch beinhalte die Hochrechnung immer auch gewisse Unschärfen: Zu- und Wegzüge zum Beispiel könne man kaum prognostizieren.