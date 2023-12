Christian R. wurde es zu viel. Die Streitereien in seiner WG haben an den Nerven gezerrt. Also hat er sein Zeug gepackt und ist gegangen. Auf die Straße. Im September und Oktober ging das noch. Dann kam der November, und er hat immer öfter im Eingangsbereich einer Tuttlinger Bank geschlafen als unter einer Brücke. Der Dezember brachte dann bittere Kälte. Und die Frage: Wohin jetzt?

Tagsüber ist es kein Problem

Der 34-Jährige hält sich tagsüber vor allem in der Wärmestube der AWO in der Karlstraße auf. Anlaufstelle für all jene, die auf der Straße leben oder in einer städtischen Notunterkunft wohnen. Es gibt ein warmes Essen zum Preis von unter zwei Euro, der Förderverein der Wärmestube sorgt für warmen Kaffee. Kostenlos.

Was soll ich auch sonst machen? Christian R.

An diesem Mittag ist es dort fast voll. Es gibt Pizza, frisch gebacken und umsonst. Das „Adriatica“ und das „La Sirenetta“ wollten den Wohnsitzlosen am Nikolaustag etwas Gutes tun. Rund 20 bis 25 Menschen kommen in der Regel zum Essen in die Karlstraße. Auch zum Reden und zum Tag rumbringen. Christian R. (sein vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) zuckt mit den Achseln: „Was soll ich auch sonst machen?“

Wohnungslos trotz festem Job

Kurz lächelt er. Der Mann, der seit drei Jahren in Tuttlingen lebt, ist kein typischer Wohnungsloser. Er hat einen geregelten Job in der Fertigung einer großen Tuttlinger Firma und verdient dort gutes Geld. Bis September hatte er einen festen Wohnsitz. Er hat Eltern und Geschwister, zu denen der Kontakt aber nicht gerade konfliktfrei ist.

Der junge Mann spricht von einer Lebenskrise, die ihn lähmt. Seit einigen Monaten ist er deshalb krankgeschrieben und geht zu einer Psychologin. Nächste Woche entscheidet sich, ob er wieder arbeiten kann oder noch länger ausfällt. Seine Chefs waren es, die ihn auf die Beratung bei der AWO-Wohnungslosenhilfe aufmerksam gemacht haben.

Im Nachtlager ist noch Platz

Als es immer kälter wurde, haben ihm Markus Wössner, Leiter der Einrichtung, und sein Team geraten, ins Nachtlager in die Schützenstraße zu gehen, um von der Straße wegzukommen. Dort ist er am Freitag vor einer Woche eingezogen.

In diesem Haus ist das Nachtlager untergebracht. Es hat seit November geöffnet. (Foto: Ingeborg Wagner )

Insgesamt gibt es dort vier Zimmer im Obergeschoss einer ehemaligen Arztpraxis. Küche, Badezimmer, Wohnzimmer mit TV. Neben R. lebt derzeit noch ein anderer Mann dort. „Auch das ist eine komplizierte Geschichte“, sagt Wössner. In der Jugendhilfe kann der junge Mann nicht mehr bleiben, in der Familie auch nicht.

Wieder in einem Bett schlafen

Zurück zu Christian R.: Viel sagt er nicht und meist sind seine Sätze von einem Achselzucken begleitet. So auch jetzt: „Es ist schon etwas anderes, wenn man nachts in einem normalen Bett sein kann.“ Der Schlafsack habe ihm beim Übernachten unter freiem Himmel gute Dienste geleistet. Klagen über seine Zeit auf der Straße kommen ihm nicht über die Lippen. Sondern ein Achselzucken, als er danach gefragt wird. „Das ging schon.“

Die vielen Aufgaben machen Stress

Der 34-Jährige weiß, dass er versuchen muss, eine Wohnung zu finden, denn Ende März schließt das Nachtlager wieder. Aber es ist für ihn, der psychisch angeschlagen ist, eine große Hürde.

Sein Handy ist kaputt - „Ich muss mich um ein neues kümmern“ - und er muss Dinge wie den Antrag auf Krankengeld regeln und in Kontakt mit seinem Betrieb bleiben. Bei der AWO kann er den PC nutzen und sich auch sonst Rat holen. Es gibt auch die Möglichkeit, dort Wäsche zu waschen und zu trocknen. Oder zu duschen.

Nicht alle melden sich bei uns. Markus Wössner

Der Dezember zeigt sich auch an diesem Tag winterlich. Es nieselt bei Temperaturen um die drei Grad. In der Bahnhofstraße gegenüber von Müller sitzt ein Mann mit einer Tasse vor sich und bittet um Geld. „Mit Thermounterwäsche geht das“, meint er. Er wohnt in einer städtischen Unterkunft in der Jetterstraße.

Wössner geht davon aus, dass einige Wohnungslose, die die entsprechende Ausrüstung haben, auch den Winter über draußen sein werden. „Nicht alle melden sich bei uns“, sagt er. Dabei wäre noch Platz im Nachtlager.

Diese Wünsche hat er

Wo er Weihnachten feiern wird, weiß Christian R. noch nicht. Vielleicht geht er zu seiner Mutter. Vielleicht auch nicht. Wenn er einen Wunsch frei hätte, dann diesen: „Dass ich eine Unterkunft finde, die zu mir passt. Und dass es im Job weitergeht.“